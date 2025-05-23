Обмен пленными между Россией и Украиной — позитивный шаг, однако несамостоятельность Киева может стать угрозой реализации договоренностей, достигнутых 16 мая в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом Инфо24 заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Комментируя сообщение президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина согласовали масштабный обмен пленными в формате «тысяча на тысячу», депутат напомнил, что это было одним из пунктов, который глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский анонсировал по итогам встречи в Стамбуле.

«Если такой обмен пленными произошел, то это позитивный шаг со стороны Украины, потому что Российская Федерация и президент нашей страны всегда выполняют взятые на себя обязательства, чего не скажешь об украинской стороне. Так что это позитивный шаг», — прокомментировал Красов слова президента США Дональда Трампа об обмене.

Вместе с тем парламентарий обвинил украинские власти в том, что они «несамостоятельны» и «полностью подконтрольны Западу». По словам Красова, это вызывает сомнения в том, что в будущем Киев продолжит придерживаться договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

«Я надеюсь на сохранение подобной положительной динамики в рамках Стамбульских переговоров. Но <…> мы видим, что лидеры Франции, Германии и Великобритании настаивают на продолжении боевых действий с Россией. Поэтому я не верю в самостоятельность Киева, а также не верю, что в дальнейшем Украина будет придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты Москвой и Киевом в Стамбуле», — убежден депутат.

Переговоры России и Украины

Первый с 2022 года раунд прямых переговоров между Россией и Украиной прошел 16 мая в Стамбуле. Российскую сторону представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В украинскую делегацию вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква. Президент Украины Владимир Зеленский призывал Путина приехать на переговоры, но российский лидер не говорил, что планирует участвовать в них сам.

19 мая между президентами России и США состоялся двухчасовой телефонный разговор. Путин по его итогам сообщил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре, в который могут войти вопросы прекращения боевых действий. По его словам, Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Трамп заявил, что Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта. По данным Bloomberg, встреча может состояться уже на следующей неделе в Ватикане. Вместе с тем источники агентства отмечают, что российская сторона ожидает, что переговоры продолжатся в Стамбуле.

The Wall Street Journal (WSJ) также указывала, что следующий раунд переговоров может состояться в Ватикане. По данным газеты, российские и украинские делегации могут встретиться в июне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 мая сообщал, что решение о месте дальнейших переговоров пока не принималось.