Предварительные экономические прогнозы позволяют говорить, что инфляция в 2026 году снизится до 4-5%, заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. В разговоре с Life.ru он рассказал, что это создаст долгосрочные условия для бизнес-планирования, а общефедеральная экономика продолжит укрепляться.

По словам депутата, снижение уровня безработицы в 2025 году показывает, что почти все соискатели устраиваются на работу, а предприятия активно увеличивают число сотрудников. Как отметил Говырин, средняя зарплата в 2025 году также превысила показатель 2024 года на 13,6%. Доходы населения при этом постепенно увеличиваются, что укрепляет внутренний рынок и стимулирует покупательскую способность, утверждает парламентарий.

В начале октября Росстат опубликовал доклад, согласно которому уровень безработицы в августе снизился с 2,2% до 2,1%. Показатель стал самым низким с 1991 года. В докладе указано, что численность рабочей силы в возрасте старше 15 лет в августе текущего года составила 76,5 млн человек. При этом 75 млн из них классифицированы как занятые экономической деятельностью и 1,6 млн человек как безработные. Прогноз Минэкономразвития от сентября 2025 года показал, что безработица в этом году составит 2,3%, а в 2026 году вырастет до 2,6%. В 2027 показатель будет находиться на уровне 2,6%, в 2028 году — 2,3%.

Парламентарий добавил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) остается в пределах 13,1 трлн рублей. Сам же фонд, по его словам, остается надежным резервом финансирования инфраструктурных и социальных программ.

Говырин напомнил, что к концу 2025 года объем ФНБ, согласно прогнозам, должен вырасти до 13,637 трлн рублей, или 6,3% от ВВП (к началу года он составлял 11,88 трлн рублей. — Прим. RTVI). Вместе с этим фиксируется и рост корпоративного кредитования на 8-11%, а бизнес активнее берет деньги на развитие и модернизацию, заключил депутат.

В октябре депутат Госдумы Николай Арефьев допустил, что инфляция может вырасти до 10% в 2026 году из-за дыры в бюджете размером в 5 трлн рублей. Позднее Банк России сообщил, что устойчивая инфляция достигнет 4% ко второму полугодию 2026 года даже при плавном снижении ключевой ставки.