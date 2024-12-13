Многие россияне и украинцы загадают на Новый год окончание конфликта, предположила в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Хотелось бы, чтобы было рождественское окончание. Наверное, тех, кто такое желание будет загадывать, будет очень много с обеих сторон. [Хотелось бы] перемирие, как минимум, а как факт, окончания или мирные переговоры», — пояснила она.

11 декабря премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что предложил Киеву установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией, однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг эту инициативу.

Президент России Владимир Путин в июне пообещал прекратить боевые действия на Украине «в ту же минуту», как Киев объявит о выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО. Зеленский назвал такое предложение Москвы «ультиматумом».

Украинские власти настаивают на своей «формуле мира» — она предполагает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины. В России это предложение называют ультимативным.

В начале декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и ее лидер Владимир Зеленский хотели бы «заключить сделку» с Россией, чтобы остановить военный конфликт. Республиканец добавил, что российскому президенту Владимиру Путину «пришло время действовать».

Накануне этого заявления Трамп встретился с Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Незадолго до встречи источники Reuters сообщали, что у команды избранного американского президента есть несколько планов по урегулированию конфликта на Украине.

Политолог Екатерина Шульман* в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI заявила, что переговоры по урегулированию вооруженного конфликта могут начаться, если обе стороны придут к выводу, что больше не могут улучшить свое положение с помощью военных действий.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов