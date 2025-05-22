Суд первой инстанции в Милане приговорил к трем годам и двум месяцам тюремного заключения бывшего вице-губернатора Кемеровской области и сооснователя портала «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе за помощь в организации побега бизнесмена и сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса Артема. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa.

Прокурор просил для Чиракадзе 5,5 лет лишения свободы. При этом защита обвиняемого добивалась для него права на лечение от онкологического заболевания, по поводу которого он был ранее прооперирован.

Чиракадзе арестовали, проживавшего в Швейцарии, задержали в римском аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи летом 2024 года. Позднее его арестовали по подозрению в причастности к побегу Усса-младшего.

Итальянская прокуратура считает, что Чиракадзе помогал преступной группе, которая обеспечила побег Артема Усса в Россию. В частности, по версии следствия, он координировал действия группировки, встречался с ее членами, а также родственниками Усса. Кроме того, Чиракадзе следил за судебным процессом в Милане об экстрадиции Усса в США и якобы «побуждал его осуществить план, который он заранее организовал».

Следователи установили перемещения Чиракадзе, в частности при помощи данных с его телефона, и пришли к выводу, что по большей части они совпадают с точками, где проходили встречи преступной группы, планировавшей побег.

Прокуратура Италии пришла к выводу, что побег россиянина был организован при участии граждан Албании, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также Словении. Для этого использовались автомобили, зарегистрированные в Италии, Словении и Сербии.

В декабре 2023 года были задержаны еще трое предполагаемых организаторов побега Усса — 39-летний гражданин Словении Матея Янежич, 51-летний Владимир Йованчич из Боснии и Герцеговины и его 26-летний сын Борис. Итальянские СМИ сообщали о причастности к делу пяти человек. The Washington Post писала, что побег Усса могла организовать «сербская преступная группировка».

Побег Артема Усса

Сына экс-губернатора Красноярска Артема Усса задержали по запросу Минюста США в октябре 2022 года в Милане. Вашингтон обвинил его в контрабанде нефти, экспорте через подставные компании военных технологий и отмывании денег.

В декабре Усса-младшего перевели под домашний арест, а в марте 2023 года итальянский суд постановил экстрадировать его в США. Однако 22 марта Артем Усс сломал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста в Италии, после чего вернулся в Россию.

В декабре 2023 года правоохранительные органы Италии обнародовали видеозапись предполагаемого побега Усса-младшего из дома в Милане. На кадрах видно, как в дом заходит мужчина, а вскоре на улицы выходят уже двое с сумками и рюкзаком, затем садятся в машину и уезжают. Камеры зафиксировали четыре машины, которые, по информации следствия, сопровождали Усса.

Эта видеозапись, по словам главного прокурора Милана Марчелло Виолы, помогла следствию понять, что побег Усса был заранее спланирован. Виола заявил, что у следствия нет подтверждения причастности российских спецслужб к побегу сына экс-главы Красноярского края.

Госдеп США объявил о вознаграждении в $7 млн за данные о местонахождении Усса, а также призвал направлять всю информацию о нем в ФБР. Усс заявил, что эти деньги никто получить не сможет, так как «не существует в природе фактов», доказывающих его виновность.