В Калининградской области задержан директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина. Об этом, не приводя деталей, сообщают местное издание «Клопс», а также ТАСС, РИА Новости и РБК со ссылкой на источники.
«Подробности будут завтра», — сказал собеседник РБК.
Анатолию Калине 49 лет. Он возглавляет национальный парк с 2011 года, до этого занимал пост заместителя директора этого же учреждения, а ранее служил в органах МВД. С 2021 года Калина также является депутатом Калининградской областной думы от партии «Единая Россия».
Информация о задержании Калины появилась на фоне ранее начавшихся проверок деятельности парка. В октябре 2025 года «РБК Калининград», ссылаясь на администрацию «Куршской косы», сообщал о визите сотрудников силовых структур. Целью визита называлась проверка документации по масштабному инфраструктурному проекту — строительству «Куршского велотракта».
Контракт на строительство велосипедной дорожки был заключен с московской компанией ПСК «Луч» в 2022 году, его начальная стоимость составляла 402,5 млн рублей.
В процессе реализации проект столкнулся с проблемами: сроки сдачи работ несколько раз переносились, а стоимость строительства, по данным СМИ, неоднократно увеличивалась, достигнув к октябрю 2025 года 522 млн рублей.
Национальный парк «Куршская коса» представляет собой уникальный природный объект — самую крупную песчаную пересыпь в мире, расположенную на границе с Литвой. Выдающаяся ценность и сохранность природных ландшафтов Куршской косы были отмечены на международном уровне — парк включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.