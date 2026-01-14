В Калининградской области задержан директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина. Об этом, не приводя деталей, сообщают местное издание «Клопс», а также ТАСС, РИА Новости и РБК со ссылкой на источники.

«Подробности будут завтра», — сказал собеседник РБК.

Анатолию Калине 49 лет. Он возглавляет национальный парк с 2011 года, до этого занимал пост заместителя директора этого же учреждения, а ранее служил в органах МВД. С 2021 года Калина также является депутатом Калининградской областной думы от партии «Единая Россия».

Информация о задержании Калины появилась на фоне ранее начавшихся проверок деятельности парка. В октябре 2025 года «РБК Калининград», ссылаясь на администрацию «Куршской косы», сообщал о визите сотрудников силовых структур. Целью визита называлась проверка документации по масштабному инфраструктурному проекту — строительству «Куршского велотракта».

Контракт на строительство велосипедной дорожки был заключен с московской компанией ПСК «Луч» в 2022 году, его начальная стоимость составляла 402,5 млн рублей.

В процессе реализации проект столкнулся с проблемами: сроки сдачи работ несколько раз переносились, а стоимость строительства, по данным СМИ, неоднократно увеличивалась, достигнув к октябрю 2025 года 522 млн рублей.