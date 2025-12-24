В Киргизии не планируют вводить с 1 января 2026 года норму о въезде в страну граждан России только по заграничным паспортам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

«В социальных сетях появилась такая информация, что с января Кыргызстан планирует пускать россиян только по загранпаспорту. Эта информация не соответствует действительности, таких планов нет», — приводит агентство слова представителя внешнеполитического ведомства.

Более подробную информацию по этому вопросу в МИД пообещали опубликовать в ближайшее время, пишет ТАСС.

О том, что власти Киргизии якобы собирается запретить въезд граждан России в республику по внутренним паспортам с 1 января 2026 года, 24 декабря сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник. «С 2026 года въезд в Киргизию для граждан РФ станет возможным только по российскому заграничному паспорту», — говорится в публикации.

В настоящее время граждане России имеют право въезжать на территорию Киргизии по внутренним паспортам.

Ранее в МВД России сообщили, что россияне младше 14 лет не смогут въезжать в Киргизию по свидетельству о рождении, как это разрешено сейчас. С 20 января 2026 года для этого им потребуется загранпаспорт. Аналогичное правило будет действовать при въезде в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию и Казахстан.