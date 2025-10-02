С 20 января 2026 года граждане России в возрасте младше 14 лет не смогут больше выезжать в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Киргизию и Казахстан по свидетельству о рождении, как это разрешено сейчас: им потребуется загранпаспорт. О нововведениях сообщила миграционная служба МВД РФ в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что заграничный паспорт потребуется несовершеннолетним россиянам для въезда в указанные страны вне зависимости от того, с кем они совершают эту поездку — с родителями или другими сопровождающими взрослыми.

Те несовершеннолетние россияне, которые успеют пересечь границу с этими странами до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении, смогут выехать обратно в Россию по тому же документу.

В связи с предстоящими изменениями правил пересечения границы миграционная служба МВД РФ призвала родителей заблаговременно обеспокоиться вопросами оформления загранпаспортов для своих малолетних детей.

Российским гражданам в возрасте старше 14 лет по-прежнему можно въезжать в перечисленные государства на основании паспорта РФ.

В середине сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян сразу приступить к оформлению загранпаспортов для детей младше 14 лет, обосновав эту необходимость тем, что с 2026 года начнут действовать новые правила въезда в РФ и выезда за границу.

Кроме того, дипломат предупредила, что с января 2026 года российские консульские учреждения в Абхазии, Беларуси, Киргизии, Казахстане и Южной Осетии прекратят выдачу документов для возвращения в РФ, которые сейчас оформляются в тех случаях, когда свидетельство о рождении ребенка было потеряно или повреждено уже после выезда за рубеж. Аналогичным образом консульства перестанут выдавать и свидетельства для возвращения в Россию детям, которым исполнилось 14 лет во время пребывания за границей.

Напомним, предыдущее изменение правил выезда россиян за границу произошло в конце 2023 года, когда правительство расширило список оснований для признания загранпаспорта недействительным: в частности, туда были добавлены истрепанный вид документа, наличие в нем технических и орфографических ошибок. В связи с этим МИД РФ настоятельно рекомендовал гражданам проверить свои загранпаспорта и в случае их несоответствия требованиям подать заявку на оформление новых. Вскоре Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что были зафиксированы случаи изъятия документов на пограничном контроле из-за признания их недействительными по новым правилам.