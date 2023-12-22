Ассоциация туроператоров России (АТОР) начала отслеживать случаи изъятия загранпаспортов россиян из-за опечаток в документах, сообщила РБК исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, ассоциации известно пока только о двух подобных случаях.

«Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было», — сказала Ломидзе.

11 декабря 2023 года вступил в силу закон о «едином перечне оснований недействительности паспортов». В числе этих оснований ― изменение личных данных владельца загранпаспорта. Закон позволяет изымать признанные недействительными документы на границе.

18 декабря издание Tourdom.ru сообщило, что пограничники в Калининградской области изъяли у россиянина загранпаспорт из-за того, что город рождения мужчины ― Петропавловск-Камчатский ― был напечатан без буквы «ч». Владелец паспорта знал об опечатке, но продолжал ездить с таким паспортом, поскольку «раньше всегда пропускали».

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» писал, что в аэропорту Домодедово паспорт одного из пассажиров признали недействительным из-за того, что его имя Георгий было написано с буквой «и» на конце. По словам самого мужчины, он летал с тем же паспортом в Стамбул, Хорватию и Бельгию.

«Агентство»* утверждает, что 16 декабря пограничники изъяли на российско-польской границе паспорта у четырех человек. Помимо мужчины с опечаткой в названии Петропавловска-Камчатского документ отобрали у женщины, в паспорте которой слово «область» было пропечатано без буквы «б».

Путешественница рассказала изданию, что обратилась в управление по вопросам миграции МВД, где ей сообщили, что в течение недели сделают загранпаспорт старого образца на основании акта изъятия. По словам собеседников издания, утром того же дня загранпаспорта изъяли паспорта еще у двух человек. Подробнее об этих случаях телеграм-канал не сообщает.

* признан Минюстом России иноагентом