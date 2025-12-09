Второй народный суд города Тяньцзинь 9 декабря привел в исполнение смертный приговор в отношении экс-гендиректора China Huarong International Holding Бай Тяньхуэя. Согласно сообщению Центрального телевидения КНР (CCTV), его признали виновным в получении взяток на сумму свыше 1,108 млрд юаней ($156 млн).

Согласно материалам дела, с 2014 по 2018 год Тяньхуэй использовал руководящие должности в Huarong International Financial Holdings Ltd и China Huarong International Holdings Ltd, чтобы брать взятки, общая сумма которых составила около 1,108 млрд юаней ($156 млн). CCTV отмечает, что обстоятельства преступления были «особо тяжкими», а последствия для общества и государства — «исключительно вопиющими».

Тяньхэуя приговорили к смертной казни в мае 2024 года, признав его виновным во взяточничестве. Тогда же суд пожизненно лишил его политических прав и конфисковал все имущество. В феврале 2025 года Тяньхуэй проиграл апелляцию. Суд оставил смертный приговор без изменений, несмотря на предоставленные осужденным улики для раскрытия других коррупционных дел.

В 2021 году в КНР казнили председателя совета директоров China Huarong International Holding Лай Сяомина, Верховный суд страны признал его виновным по обвинениям в коррупции, хищении средств из бюджета, превышении должностных полномочий и двоеженство.

Из материалов дела следует, что в период с 2008 по 2018 год 22 раза брал взятки в рамках проектов по привлечению финансов и в обмен на продвижение по службе. Общая сумма ущерба составила около 1,8 млрд юаней ($277 млн). Как писали государственные СМИ Китая, предприниматель признал вину по этому делу.

По словам судьи, вынесшего приговор, сумма хищений стала самой крупной в Китае с 1949 года — момента основания страны. Об этом же написал бывший судья Верховного народного суда и профессор Пекинского педагогического университета Ван Сюмэй в статье для Legal Daily.

CNN отмечал, что Сяомин стал самым высокопоставленным чиновником Китая, которого приговорили к смертной казни за экономические преступления с момента прихода к власти Си Цзиньпина в 2012 году. Как отметил телеканал, китайский лидер может использовать этот инцидент, чтобы «послать сигнал» всему частному сектору.

С 2012 года в рамках антикоррупционной кампании Си Цзиньпина были уволены более 1,5 миллиона государственных служащих. Как писал Bloomberg, в последние годы кампания особенно активно набирает обороты: только за 2023 год свыше 130 чиновников в финансовом секторе были уличены в коррупционных преступлениях.

В августе 2025 года к смертной казни приговорили бывшего заместителя председателя постоянного комитета Народного собрания провинции Хайнань Лю Синтая за систематическое получение взяток на общую сумму свыше 316 млн юаней (около $44 млн). В сентябре смертный приговор вынесли и и экс-главе Минсельхоза КНР за получение взяток суммой более 268 млн юаней (около $38 млн).