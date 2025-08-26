В Китае вынесен приговор бывшему заместителю председателя постоянного комитета Народного собрания провинции Хайнань Лю Синтаю за систематическое получение взяток на общую сумму свыше 316 млн юаней (около $44 млн). Экс-чиновник приговорен к смертной казни с двухгодичной отсрочкой исполнения наказания, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Следственные органы установили, что в период с 2003 по 2024 год Лю, используя свое служебное положение на руководящих постах в провинциях Шаньдун и Хайнань, оказывал содействие коммерческим структурам и частным лицам в получении государственных контрактов, карьерном продвижении и выделении бюджетных средств. Вознаграждение за коррупционные действия поступало как напрямую чиновнику, так и через третьих лиц.

Приговор по делу Лю был оглашен 26 августа судом города Гуйлинь (Гуанси-Чжуанский автономный район). При назначении наказания суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств: часть преступных деяний не была завершена, подсудимый полностью признал свою вину, оказывал активное содействие следствию и добровольно вернул незаконно приобретенное имущество.

Помимо смертного приговора с двухлетней отсрочкой, суд постановил пожизненно лишить мужчину политических прав и конфисковал все его личное имущество.

Слушания по делу начались 29 мая 2025 года и были открытыми — на них присутствовали представители законодательных органов, общественности и СМИ.

В ноябре 2024 года Народный суд средней ступени города Гуйлин вынес смертный приговор бывшему заместителю председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей провинции Гуандун Чэнь Цзисину. Чиновника признали виновным в получении взяток на общую сумму около 278 млн юаней (около $38 млн).

По версии суда, Чэнь Цзисин, используя свое служебное положение, получал материальные выгоды — как лично, так и через посредников — за содействие в реализации проектов в сфере недвижимости, распределении земельных ресурсов и урегулировании правовых споров.

Даже после ухода на пенсию он продолжал злоупотреблять влиянием и статусом бывшего высокопоставленного чиновника, лоббируя предоставление незаконных преференций отдельным организациям в вопросах одобрения проектов, землепользования и выделения субсидий. В ходе судебного процесса Чэнь полностью признал свою вину.