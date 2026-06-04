Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Россию с рабочим визитом 13 июля. Об этом RTVI рассказал посол Азербайджанской Республики в России Рахман Мустафаев, выступивший в четверг, 4 июня, на сессии Петербургского международного экономического форума.

«Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов приедет в Россию с рабочим визитом 13 июля», — рассказал Рахман Мустафаев RTVI в ответ на уточняющий вопрос о том, в какую именно дату состоится визит.

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев принял 4 июня участие в пленарной сессии «Россия-Азербайджан» в рамках ПМЭФ-2026, она была посвящена состоянию и перспективам развития двусторонних отношений между двумя странами.

В своем выступлении дипломат отметил, что «Баку и Москва находятся сегодня в активной фазе нормализации и развития двусторонних отношений» и что по всем трекам двусторонней повестки наблюдается позитивная динамика.

Посол анонсировал на ПМЭФ предстоящий рабочий визит главы МИД республики Джейхуна Байрамова в Москву, намеченное на 17-19 июня заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, а также запланированный на осень азербайджано-российский Межрегиональный форум.

По словам Рахмана Мустафаева, «активный диалог и взаимодействие осуществляются также по линии силовых и правоохранительных структур».

Выступая на ПМЭФ, глава дипмиссии коснулся также положения азербайджанской общины в России. Посол отметил, что для его страны «большое значение имеет самочувствие азербайджанской общины в России — как граждан РФ, так и азербайджанских граждан, соблюдение их прав и интересов».

«Для нас это очень важный вопрос, и мы рассчитываем, что МИД России будет уделять ему пристальное внимание. Азербайджанская община России — это важнейший фактор диалога и сотрудничества между нашими дружественными странами и народами», — заключил посол.