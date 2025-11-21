Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю сообщило о предъявлении обвинения 16-летнему жителю Туапсинского района в убийстве своей 58-летней бабушки. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Соответствующая информация размещена в телеграм-канале пресс-службы ведомства.

По версии следствия, инцидент произошел 18 ноября в частном доме в поселке Южном. В ходе бытового конфликта подросток нанес пожилой женщине множественные удары топором по голове. От полученных травм она скончалась на месте.

После этого, как установили следователи, обвиняемый предпринял действия по сокрытию преступления. Он смыл кровь с орудия убийства, спрятал топор и покинул место происшествия. В дальнейшем подросток был задержан. На следственном действии — проверке показаний на месте — он указал, где был спрятан топор.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Кроме того, следователи намерены проверить действия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления по Краснодарскому краю.

В октябре в Иркутской области было возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства, подозреваемым в котором проходит 14-летний подросток. По версии следствия, юноша в ходе ссоры зарезал в подъезде жилого дома несовершеннолетнюю девушку. На звуки шума вышла соседка, которую обвиняемый также ранил. От полученных травм женщина позднее скончалась в больнице.