В Красноярском крае с 1 марта запретят продажу алкоголя после 21:00 и введут «трезвые» дни 1 июня и 1 сентября. Об этом сообщил краевой Минпромторг.

Что изменится для покупателей и бизнеса:

Время продажи — теперь приобрести спиртное в алкомаркетах, расположенных в многоквартирных домах, на прилегающих к ним территориях, а также на первых этажах зданий, можно будет только с 10:00 до 21:00 (ранее разрешалось с 8:00 до 23:00);

— теперь приобрести спиртное в алкомаркетах, расположенных в многоквартирных домах, на прилегающих к ним территориях, а также на первых этажах зданий, можно будет только с 10:00 до 21:00 (ранее разрешалось с 8:00 до 23:00); «Трезвые» дни — 1 июня и 1 сентября в регионе вводится полный запрет на розничную продажу спиртного. Ограничения, по словам замминистра промышленности и торговли Красноярского края Ирины Паниной, не будут распространяться на магазины дьюти-фри и заведения общепита, имеющие специальную лицензию;

— 1 июня и 1 сентября в регионе вводится полный запрет на розничную продажу спиртного. Ограничения, по словам замминистра промышленности и торговли Красноярского края Ирины Паниной, не будут распространяться на магазины дьюти-фри и заведения общепита, имеющие специальную лицензию; Веранды — чтобы продавать алкоголь на летней площадке, заведениям будет необходимо получить специальное разрешение, подтверждающее, что сезонный зал соответствует всем требованиям.

Соответствующий закон депутаты заксобрания Красноярского края приняли во втором окончательном чтении 3 июля 2025 года. Тогда отмечалось, что при полном запрете на продажу алкоголя 1 июня и 1 сентября будут сделаны исключения для ресторанов, кафе и баров.

По данным «Проспекта Мира», губернатор Красноярского края Михаил Котюков еще в апреле прошлого года заявлял, что на лимите продаж алкоголя с 10:00 до 21:00 настаивали правоохранители и специалисты Минздрава. По его словам, ранее утреннее и позднее вечернее время — «самые тяжелые часы для самых неприятных последствий».

Тогда красноярцы начали негативно высказываться об инициативе. В соцсетях они называли ее бессмысленной и не исключали, что в таком случае начнется торговля некачественным алкоголем. Хотя были и те, кто поддерживал идею и считал, что ограничительные меры следует ужесточить.

Председатель комитета по экономике и налоговой политике Заксобрания Красноярского края Егор Васильев в июне рассказывал Ngs24, что бизнесу потребуется время, чтобы адаптироваться к новым требованиям. По его мнению, ущерба предприниматели не смогут избежать, хотя он будет «целесообразен», если сравнивать его с положительным воздействием.

Он также подчеркнул, что юг России — это традиционно мусульманские регионы, которые тяжело сравнивать с остальной страной. Это, по его словам, обусловлено особым отношением к культуре и потреблению алкоголя.

«Мы смотрим сейчас на другие субъекты центральной России, Сибири, где чуть раньше, чем мы, ввели ограничения, но, к сожалению, прошло еще не столько времени, чтобы посмотреть, насколько это действительно сказывается», — резюмировал он.