В Вологодской области 543 из 610 алкомаркетов закрыли, прекратили продажу алкоголя или сменили формат, заявил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, из 125 «наливаек» 75 закрыты или перепрофилированы под формат кафе.

Сеть «Красное&Белое» уже около полугода в регионе не торгует крепким алкоголем, а вывески всех алкомаркетов полностью демонтированы.

«С нового года “КБ” приступят к переформатированию. Торговая сеть под новым наименованием намерена торговать продуктами, в том числе алкоголем по лицензии, с соблюдением правил, действующих в Вологодской области», — отметил Филимонов.

Что касается «наливаек», на контроле остаются 32 заведения в Вологде и Череповце, а также 18 точек в муниципалитетах. За неделю четыре точки перепрофилировались в формат кафе: две — в Вологде, две — в Череповце.

Губернатор добавил, что продолжается работа по регулированию рынка вейп-продукции. На старте инициативы 9 июня в области работали 316 точек продажи вейпов, сейчас 218 из них уже прекратили деятельность. Только за прошлую неделю закрылись девять магазинов в Вологде, Череповце и округах.

С 1 марта в регионе действует ограничение на розничную продажу алкоголя и вейпов. По будням продажа алкоголя разрешена только с 12:00 до 14:00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, День защитника Отечества, Международный женский день и День Победы продажа алкогольной продукции разрешена с 8:00 до 23:00. В некоторые другие праздники, в том числе День России и День семьи, любви и верности, действует полный запрет.

8 декабря Филимонов заявил, что более 75% магазинов алкогольных напитков в регионе закрылись или сменили свой формат. В конце ноября он говорил, что в регионе закрылись или сменили формат 441 алкомаркет.