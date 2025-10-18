После введения «сухого закона» в Вологодской области выросло потребление алкоголя на душу населения. Такой вывод следует из данных, опубликованных на сайте Федеральной службы госстатистики (Росстата). При этом вологодский губернатор в марте утверждал, что жители региона стали пить на 20% меньше, а на днях анонсировал новые ограничения.

Росстат брал за основу количество чистого спирта (100%), потребляемого жителями российских регионов в составе различных алкогольных напитков. Общий объем спиртного, приобретенного в том или ином регионе, делился на численность населения.

В результате Росстат установил, что потребление алкоголя в Вологодской области на душу населения по месяцам 2025 года достигло:

в январе — 7,7 литра,

в феврале и марте — 9,31 литра,

в апреле — 9,78 литра,

в мае — 9,58 литра,

в июне — 9,4 литра,

в июле — 9,48 литра,

в августе — 9,56 литра,

в сентябре — 9,65 литра.

При этом, как отметили «Ведомости», в соседних с Вологодской областью регионах потребление алкоголя на душу населения с начала 2025 года, наоборот, снижается.

Закон, разрешающий розничную торговлю алкоголем по будням только с 12:00 до 14:00, начал действовать в Вологодской области с 1 марта 2025 года. До этого — в 2024 году — регион входил в топ-10 самых пьющих в России (по данным Центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя).

В конце мая глава региона Георгий Филимонов заявил, что за три месяца на его территории закрылось 244 алкомаркета, а объем потребления спиртного сократился на 20%. Вологодский губернатор также утверждал, что в первом квартале 2025 года смертность в регионе снизилась на 50%, а число связанных с алкогольным опьянением правонарушений — почти на треть.

При этом местные СМИ сообщали, что в регионе быстро наладили пути обхода ограничений: в частности, там появилось «алкотакси», торгующее спиртным из багажника по завышенным ценам.

В конце сентября Филимонов обнародовал данные вологодского Минздрава о том, что с марта по август 2025 года смертность от связанных с пьянством заболеваний в регионе снизилась на 46% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

По словам губернатора, с момента введения «сухого закона» в области сократилось зарегистрированное количество:

алкогольных отравлений — на 53%,

алкогольных психозов — на 42%,

госпитализаций в пьяном виде — на 18%,

вызовов скорой помощи к пьяным — на 12%.

Также Филимонов утверждал, что за время действия ограничений в Вологодской области почти вдвое снизилась смертность от заболеваний, связанных со злоупотреблением спиртными напитками, — таких как цирроз печени и кардиомиопатия.