С 1 марта 2026 года в Вологодской области введут новые ограничения по продаже алкоголя, включая запрет на реализацию спиртного в магазинах с площадью торгового зала менее 200 кв.м. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем телеграм-канале.

Кроме того, будет запрещено:

размещение алкоголя в зоне рядом с кассой,

продажа спиртных напитков в торговых точках и объектах общепита, расположенных на цокольных этажах.

Законопроект находится на этапе рассмотрения. Эти правила добавляются к уже существующим, согласно которым алкоголь можно приобрести в будни с 12:00 до 14:00, спиртное разрешено реализовывать в общепите с торговым залом не менее 80 кв м. и 40 посадочных мест, напоминает Филимонов.

По данным губернатора, из 610 алкомаркетов, которые ранее работали в регионе, 388 уже закрылись или сменили нишу. Также власти убирают с фасадов многоквартирных домов конструкции, которые не соответствуют дизайн-коду области. Например, в Вологде и Череповце демонтируют вывески магазинов «Красное&Белое» и «Бристоль».

При этом компания «Северный градус» самостоятельно сменила название и вывески на «Каждая покупка в радость». После ребрендинга магазины будут продавать не более 20% спиртного от всего объема товаров, отмечает Филимонов.

Губернатор подчеркивает, что для предпринимателей, которые после нововведений потеряют прибыль, предусмотрены льготные займы на открытие продовольственных магазинов в шаговой доступности. Филимонов предлагает им отказаться от продажи спиртного и перепрофилироваться.

Временные ограничения по продаже алкоголя в Вологодской области вступили в силу весной 2025 года. Там спиртное можно приобрести только по будням с 12:00 до 14:00, а в выходные и праздники — в обычном режиме. При этом продажа спиртного запрещена в Татьянин день, День России, День семьи, любви и верности, День народного единства и другие праздники.

После введения этих мер в регионе придумали нелегальные способы реализации спиртного, в том числе «алкотакси», которое можно заказать в любое время. В криминальных сводках появились новости о дебоширах, недовольных отказом продать им алкоголь.

В интервью Life.ru Филимонов сравнил ограничения на продажу алкоголя со «святыми, праведными и справедливыми задачами». По его словам, таким образом власти «продолжают бороться за жизнь и здоровье наших детей — будущее Вологодчины».

Губернатор отметил, что не наблюдает никакого ажиотажа вокруг новых правил продажи спиртного. Он связывает это с тем, что большая часть населения относится к законодательной инициативе «трезво во всех смыслах и с полным пониманием».

«Увеличения закупок на самогонные аппараты не наблюдается, как и широкого распространения домашнего производства алкоголя. Точечные случаи находятся на контроле правоохранительных органов», — указал Филимонов.

Он признал, что за ограничениями должны следовать альтернативные варианты. В связи с этим власти Вологодской области занялись развитием сферы спорта и физической культуры. В частности, «впервые в истории» ремонтируют и реконструируют 55 спортивных объектов, 50 из которых будут доступны для жителей в этом году.