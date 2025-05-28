Россия традиционно считается страной, где любят выпить. Но, согласно статистике, в мире россияне не на первом месте среди поклонников спиртного — в 2022 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила Россию на 31 место в мире по употреблению алкоголя. При этом видна тенденция — в 2016 году Россия занимала 26 место.

В свою очередь исследование ЦРУ представило рейтинг стран по употреблению горячительных напитков в 2019 году. Измерялось все в литрах чистого спирта за год. Россия в этом списке заняла 56 место из 189 — с 7,29 литра неразбавленного алкоголя. Это сопоставимо с 44 бутылками водки.

Продажа алкоголя в России регулируется как федеральными законами, так и региональными ограничениями, которые последовательно ужесточают последние годы. Так, в России уже повсеместно запрещена реклама алкоголя в СМИ и интернете. На федеральном уровне закреплен запрет на продажу спиртного с 23:00 до 8:00 ежедневно (кроме заведений общепита). Однако за регионами остается право регулировать “алкогольное окно” — почти две трети субъектов им уже воспользовались.

Например, с 1 марта 2025 года в Вологодской области в будни сократили время продажи спиртного до двух часов в сутки — с 12:00 до 14:00. Для праздничных дней все еще актуален общероссийский ”график”. При этом особого ажиотажа нет — вероятно, люди просто закупаются в выходные, про запас.

В Коми, Курской, Рязанской, Сахалинской областях алкоголь можно приобрести с 8:00 до 22:00, во Владимирской, Липецкой и Ивановской областях — с 9:00 до 21:00, а в Алтайском крае и Новосибирской областях — с 9:00 до 22:00.

В Санкт-Петербурге 28 мая ужесточили законопроект о «наливайках»: в жилых домах они теперь должны иметь площадь не менее 50 “квадратов”. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента. Ранее владельцы петербургских заведений могли получить лицензию на алкоголь с площадью от 20 м². Теперь в общепитах, расположенных в многоквартирных домах, нельзя купить алкоголь с 22:00 до 11:00 (прежде — 9:00). Также закон запретил посетителям «наливаек» выносить спиртное за пределы помещения.

В Ленинградской области с 28 мая изменили время начала продажи алкоголя — тепреь в общепите и магазинах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, спиртное отпускают не с 9.00, а с 11.00. Исключение сделано только для ресторанов.

В Ненецком автономном округе в общепите внутри многоквартирного дома (такие заведения называют нередко называют “разливайками” или “псевдокафе”) можно обслуживать только с 17:00 до 18:00, крепкий алкоголь (>16.5 градусов) — с 12:00 до 18:00 в будни.

В дополнение к федеральным ограничениям, запрещающим продажу алкоголя в розницу с 23 до 8 часов, в Самарской области с марта 2025 действует закон о запрете полном «разливаек», продающих алкогольные напитки в жилых домах.

В Чечне много лет действует практически сухой закон. Это связано с национальными обычаями и вероисповеданием местных жителей. Крепкий алкоголь в республике можно купить лишь в особом отделе крупных гипермаркетов и всего два часа в день — с 08:00 по 10:00. В местах, популярных среди туристов — некоторых ресторанах и пятизвездочных отелях — спиртное есть всегда. Правда, ценник на него немаленький. О “наливайках” здесь, разумеется, речи не идет.

В некоторых регионов России появились отдельные населенные пункты, где купить алкоголь и вовсе нельзя. Такие “трезвые села” есть в Якутии, Башкирии, Бурятии, Забайкальском крае, Воронежской, Белгородской, Оренбургской, Свердловской и Иркутской областях. Так, в Якутии от продажи алкоголя отказались уже более 200 населенных пунктов.

Как удалось этого добиться? Согласно местному законодательству, магазины, продающие алкоголь, могут работать на определенном расстоянии от социально значимых объектов — к примеру, школ или детских садов. Со временем этот километраж уменьшился. Когда у продавца истекала лицензия, он вставал перед выбором: вовсе отказаться от продажи спиртного или переносить торговую точку. В итоге многие предприниматели выбрали меньшее из зол и затрат.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в I квартале 2025 года объемы продаж алкоголя упали на 16.2%, из них крепкий алкоголь — на 5.7%, слабоалкогольные напитки — на 89.3% Возможно, дают свои плоды введенные ограничения, хотя эксперты связывают такую динамику, прежде всего, с ростом акцизов.

Есть у антиалкогольной кампании и обратная сторона — как хорошо известное с горбачевских времен самогоноварение, так и посреднический черный рынок — например, покупка спиртного через таксистов и в мессенджерах. При этом за качество алкоголя никто ответственности не несет.