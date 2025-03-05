В Кремле считают Минск «лучшим местом» возможных трехсторонних переговоров между президентами России, Украины и США, но такой вариант пока «никак не обсуждался». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не поднимался и никак не обсуждался, но конечно, для нас Минск — это лучшее место. Это наш главный союзник. Для нас это лучшее место для переговоров», — ответил он на вопрос об отношении Кремля к такой локации (цитата по телеграм-каналу радио «Маяк»).

Вопрос Пескову был задан после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу пригласил лидеров трех стран провести переговоры в Минске.

«Хотите — приезжайте. Вот, рядом — 200 км от белорусской границы до Киева, ну, 500 км. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем, спокойно, без шума, без криков, договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться», — сказал Лукашенко.

Журналисты также спросили Пескова, как в Кремле относятся к новости о том, что украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности Киева сесть за стол переговоров «как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир».

«Положительно. Вопрос, с кем сесть. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому, в целом, подход положительный, но нюансы пока не меняются», — ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Ранее Трамп, обращаясь к Конгрессу, рассказал, что получил письмо от Зеленского с заявлением о готовности к скорейшим переговорам по урегулированию конфликта. Также он сказал, что получил «мощные сигналы» о готовности российской стороны к мирным переговорам.

До этого сам Зеленский написал в соцсети X о готовности Украины к такому шагу. Это произошло после его резкой перепалки с Трампом и госсекретарем США Марко Рубио в Белом доме 28 февраля.

На этом фоне США приостановили поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании Киева в содействии заключению мирного соглашения.