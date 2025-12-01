Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где, в частности, заслушал доклад от главы Генштаба Минобороны Валерия Герасимова о взятии под контроль Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Покровск (в 1962—2016 годах — Красноармейск) — город районного значения в Донецкой области. Он расположен в 66 км к северо-западу от Донецка и выполняет функции административного центра Покровского района и одноименной территориальной общины (с 2020 года). Город находится вблизи границы с Днепропетровской областью и является значимым транспортным, промышленным и культурным узлом Западного Донбасса. Волчанск — город в северо-восточной части Харьковской области, входящий в состав Чугуевского района. С 2020 года он является административным центром Волчанской городской общины, которая объединяет 75 населенных пунктов, включая два поселка и 18 сел.

Кроме того, по его словам, командующий группировкой войск «Восток» Андрей Иванаев доложил главе государства о начале военной операции по взятию под контроль города Гуляйполе в Запорожской области. Представитель Кремля уточнил, что сейчас боевые действия ведутся на улицах в северо-восточной части населенного пункта.

Как уточнил Песков, командующий группировкой «Центр» Андрей Солодчук отчитался президенту о ходе операции по ликвидации окруженной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе о взятии под контроль южной части города и обстановке в занятом районе.

В свою очередь, министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что взятие под контроль Волчанска создает условия для дальнейшего продвижения российских войск, пишет «Интерфакс».

Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев, в свою очередь, доложил главе государства о ходе наступательных действий на территории Запорожской и Днепропетровской областей, выходе к реке Гайчур и начале боевых действий в районе города Гуляйполе, где, по его словам, сейчас ведутся уличные бои.

Как рассказал Песков, в завершение встречи Путин поставил задачи по обеспечению войск для ведения боевых действий в зимних условиях и поблагодарил командный состав и военнослужащих за выполнение поставленных задач.

О том, что контроль над Красноармейском (Покровском) полностью утрачен украинской стороной, еще 21 ноября сообщал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Потоцкий.

Глава Генштаба Герасимов 26 октября сообщал об окружении российскими войсками группировки ВСУ в районе городов Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград). По его данным, в оперативное окружение на тот момент попали силы 31 батальона украинской армии.