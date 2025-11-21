Покровск полностью потерян, утверждает украинский военный Владислав Потоцкий, которому удалось с соратниками отступить из города.

«Вышли с позиции, живы-здоровы. Смогли выйти на связь. К сожалению, с неутешительными новостями, Покровск мы полностью потеряли. Ситуация катастрофическая, проход, по которому можно отступить из Мирнограда, составляет примерно 1,8 км, это без серой зоны, при этом в районе Мирнограда и Ровного противник пытается еще больше сузить этот коридор», — пишет Потоцкий.

Скольким удалось выйти из окружения военнослужащий не пишет.

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда). В кольце оказался 31 батальон ВСУ.

На украинской Osint-карте Deep State видно существенное продвижение ВС РФ в Покровске, однако город пока не зафиксирован как окончательно потерянный.