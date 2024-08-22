В Курске, Курчатове и Железногорске устанавливают железобетонные укрытия, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Он пояснил, что администрация российского города определила ключевые точки для размещения укрытий — в местах массового скопления граждан. В Курске планируется оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов.

«Аналогичные мероприятия проводятся в Железногорске. Там уже определены места для установки 10 железобетонных укрытий», — написал Смирнов.

Также укрытия будут установлены в Курчатове. Их количество и точки размещения будут обозначены в ближайшее время, уточнил Смирнов.

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область началось 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба и объявили контртеррористическую операцию (КТО). Смирнов 12 августа доложил президенту России Владимиру Путину, что украинская армия взяла под контроль 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек. С тех пор эти данные не обновлялись.

Смирнов говорил, что эвакуации подлежат около 180 тыс. жителей Курской области, еще около 121 тыс. человек уже выехали и эвакуированы. В МЧС 20 августа сообщили, что с начала эвакуации с приграничных районов региона отселено более 122 тыс. граждан.

21 августа ТАСС со ссылкой на медицинские службы писал, что за время наступления ВСУ в регионе погиб 31 человек, еще 143 пострадали.

После вторжения ВСУ в Курскую область Путин заявил о бессмысленности переговоров с людьми, которые «без разбора наносят удары по мирным людям» или «пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики». «О чем с ними вообще можно говорить?» — задался вопросом глава государства. Помощник российского президента Юрий Ушаков позже говорил, что выдвинутые главой государства мирные предложения не аннулированы, но после атаки ВСУ на Курскую область вступать в переговорный процесс было бы «некстати».

В Киеве вторжение в Курскую область объясняли желанием усилить позиции украинской стороны на предполагаемых будущих переговорах.