Литва готова отправить своих военных на Украину в рамках учебной миссии. Об этом сообщила The Financial Times (FT) премьер-министр республики Ингрида Шимоните.

По ее словам, парламент Литвы разрешил отправку войск на Украину в учебных целях, но Киев пока не обращался с подобной просьбой. Шимоните признала, что Россия может счесть это провокацией, однако дала понять, что возможная реакция Москвы не повлияет на эти планы.

«Если бы мы думали только об ответе России, то не смогли бы ничего послать. Каждую вторую неделю мы слышим, что на кого-то будет сброшена ядерная бомба», ― сказала литовский премьер.

Комментируя объявленные Россией учения по вопросам подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, Шимоните усомнилась, что такое оружие будет использовано.

Она считает, что Россию сдерживают опасения, связанные с выпадением радиоактивных осадков. «В большинстве случаев ветры дуют с запада на восток», — заявила премьер.

6 мая российское Минобороны объявило о подготовке к учениям, в ходе которых будут отработаны «вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, отметили в ведомстве.

Мероприятия проводятся «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» и направлены на поддержание готовности личного состава и техники, пояснили в Минобороны.

Речь идет в частности о высказываниях президента Франции Эмманюэля Макрона, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона и лидера демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хакима Джеффриса, уточнили в Кремле.

Макрон допустил отправку французских войск на Украину в случае прорыва фронта и соответствующего запроса Киева. Кэмерон заявил, что Украина вправе использовать предоставленное Лондоном для ударов по целям внутри России и должна сама принимать решение об этом. Дфеффрис не исключил, что США придется вмешаться в конфликт на Украине, чтобы не допустить ее поражения.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, представители Запада говорили о готовности «фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными», что создает беспрецедентный виток эскалации напряженности и требует «особых мер».