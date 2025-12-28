В Мариуполе состоялось торжественное открытие после реконструкции драматического театра, разрушенного после продолжительных боев в мае 2022 года. Здание было восстановлено на средства из бюджета города-побратима Санкт-Петербурга.

В церемонии открытия драмтеатра участвовали глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Петербурга Александр Беглов и народный артист России Владимир Машков. Последний в разговоре с RT назвал открытие театра «заявлением всему миру, что нашу [российскую] культуру убить невозможно».

По словам Пушилина, это возможность «зафиксировать еще одну важнейшую точку возрождения Донбасса». Он добавил, что театр является «предметом гордости, <…> местом, куда мы будем приезжать семьями, <…> будем начитываться той необходимой энергией».

Беглов отметил, что возрождение Мариупольского театра было «делом чести для Петербурга». По его словам, после полученных повреждений от театра остался только центральный фасад. Специалистам удалось сохранить архитектурный облик объекта, включая колонны, портик и скульптуру.

«Объект знаковый и сложный. Работа не прекращалась ни на один день. В ней участвовало порядка трехсот человек. <…> В честь открытия театра на его сцене выступили петербургские и мариупольские артисты», — добавил губернатор Петербурга.

Он заявил, что Мариупольский драмтеатр сегодня — «один из лучших в России и мире», и объявил, что его труппа отправится на гастроли в Санкт-Петербург. Организаторы уточнили, что они начнутся в 2026 году.

Ранее гендиректор Мариупольского драмтеатра Игорь Солонин рассказывал ТАСС, что новый театральный сезон начнется с премьеры спектакля «Аленький цветочек». Он отмечал, что зрительный зал рассчитан на 495 посадочных мест, а на сцене будет «удобно работать любому приезжающему театру, любому коллективу».

Во время строительных работ был сохранен исторический фасад здания, но «все остальное было восстановлено — от подвала до крыши, — все с нуля», сообщил Солонин.

Драмтеатр и многие другие здания в Мариуполе подверглись разрушениям после боев в мае 2022 года. Украинские власти утверждали, что театр использовался как бомбоубежище для гражданских лиц, и обвинили Россию в нанесении удара по зданию.

Минобороны России заявило, что здание заминировали и взорвали бойцы украинского батальона «Азов»*. Беглов в своем посте об открытии учреждения культуры написал, что театр взорвали «отступающие украинские националисты».

В сентябре 2022 года Мариуполь после референдума вошел в состав России, его городом-побратимом стал Санкт-Петербург. В связи с этим деньги на восстановление Мариуполя выделялись из бюджета северной столицы.

Весной 2023-го Российский государственный институт сценических искусств провел набор на программы обучения актеров и режиссеров для Мариупольского драмтеатра. В сентябре того же года Пушилин рассказал, что в Мариуполе побывали «китайские гости», и опубликовал в своих соцсетях видео, на котором певица Ван-Фан поет «Катюшу» в Мариупольском драмтеатре. МИД Украины в связи с этим потребовал разъяснений от Пекина и инициировал запрет на въезд в страну этой группы из КНР.

* организация признана террористической и запрещена в России