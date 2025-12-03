Первый саммит Россия — Лига арабских государств (ЛАГ) пройдет уже точно после 2025 года. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Ну, точно не в этом году», — ответил Сергей Верншин на вопрос о сроках.

Дипломат напомнил, что этот саммит изначально был запланирован на середину октября. Однако после согласования между Москвой и Багдадом (Иран — действующий председатель ЛАГ) было решено отложить мероприятие.

«Это означает, что нужно выбрать оптимальный момент с точки зрения ситуации и в регионе, и за его пределами, для того чтобы такой саммит (а это должен быть первый в истории саммит, встреча на высшем уровне между арабскими странами и Россией) провести максимально эффективно, максимально плодотворно», — отметил Сергей Вершинин в интервью RTVI.

По словам замглавы российского МИД, у Москвы очень большой потенциал в области материально-технических и культурных связей с арабским миром.

«Поэтому такой саммит будет, он будет в то время, которое максимально подойдет и нам, и нашим арабским партнерам. Я думаю, что он будет очень весомым событием и с точки зрения региона, и за пределами региона, и с точки зрения мировой политики», — сказал Сергей Вершини.

В Кремле признали, что мероприятие в России решили перенести на фоне «саммита мира» в Шарм-эш-Шейхе, где впоследствии был принят «план Трампа» по урегулированию в Газе. Об этом договорились во время телефонного разговора президент России Владимира Путина и премьер-министр Ирака Мухаммед Судани.