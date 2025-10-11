На территории Мьянмы в мошеннических кол-центрах может находиться 20—25 россиян, рассказал ТАСС посол России в республике Искандер Азизов. По его словам, туда их могли перевезти торговцы людьми из Таиланда.

По словам дипломата, есть вероятность, что некоторые россияне добровольно согласились сотрудничать с мошенниками в Мьянме.

Азизов также отметил, что точное количество граждан России, перевезенных в республику из Таиланда, пока не установлено. По его оценкам, в кол-центрах мошенников в Мьянме может находиться около 20-25 выходцев из РФ.

«Есть основания полагать, что их может быть и больше, но пока мы имеем дело с несколькими десятками человек», — добавил он.

По мнению Азизова, в Мьянме вряд ли много незаконно перевезенных россиян, так как торговцы людьми из Таиланда, по его словам, неохотно доставляют их в республику. Причины такого подхода злоумышленников он не объяснил.

По информации от ТАСС, в 2025 году пятеро граждан России были освобождены и перевезены из Таиланда в Мьянму. Трое из них вернулись на родину при помощи властей Бангкока. Двое других попытались самостоятельно покинуть республику, но были задержаны на границе Таиланда и депортированы.

7 октября заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин сообщил РИА Новости, что в мошеннических колл-центрах Мьянмы присутствуют россияне, однако точное их количество пока не установлено. Он также отметил, что среди них есть как те, кого привезли туда насильно, так и находящиеся там добровольно.

В тот же день посольство России в Таиланде сообщило об освобождении россиянки, которая ранее удерживалась незаконно на территории Мьянмы. По данным Mash, 24-летняя Александра из Забайкалья пыталась попасть в рекламное агентство в Таиланде, но у нее в итоге отобрали телефон и нелегально доставили в Мьянму. По ее словам, когда ее «везли на продажу», их перехватили силовики и доставили в лагерь при иммиграционном центре.

В посольстве России сообщили, что девушка участвовала в «противоправной деятельности в нелегальном колл-центре», но затем была освобождена. Ее доставили сначала в миграционный центр в городе Мьявади, потом в Бангкок, чтобы отправить на родину.