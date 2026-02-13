В московском районе Северное Измайлово на мальчика 2011 года рождения упала глыба снега, сообщает ТАСС. В результате подросток погиб, возбуждено уголовное дело.

По данным источника 360.ru, инцидент произошел около 19:10 мск 13 февраля. Глыба снега упала на подростка с навеса, расположенного над балконом последнего этажа дома № 32 на Щелковском шоссе. По предварительным данным префектуры Восточного административного округа, конструкция была установлена незаконно.

На место происшествия приехала скорая помощь, однако медики не сразу смогли подойти к подростку, поскольку с крыши продолжал падать снег, отметил телеканал. Мальчик скончался от полученных травм. По факту его гибели возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле у Измайловской межрайонной прокуратуры.

Mash пишет, что это уже второй трагический случай в столице за 13 февраля. По информации телеграм-канала, ранее мужчину насмерть задавило кучей снега на территории частного дома в Бекасово в Новой Москве.

Кроме того, телеграм-канал «112» сообщал, что в подмосковном Солнечногорске наледь откололась с крыши пятиэтажного жилого дома и упала на 50-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали. Позднее стало известно о случае падения наледи с крыши в Ступино. Огромная глыба снега упала на 10-летнюю девочку. Врачи диагностировали у нее перелом грудного отдела позвоночника.