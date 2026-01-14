В Москве полуголый мужчина проник ночью в детский сад и пытался спрятаться в туалете, сообщает пресс-служба Росгвардии. Свой поступок он объяснил тем, что пытался укрыться от неких преследователей.

По данным ведомства, сторож одного из детсадов на северо-востоке столицы услышал ночью странный шум на верхнем этаже и нажал тревожную кнопку.

Приехавшие сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу обнаружили раздетого по пояс 39-летнего мужчину. Тот объяснил, что забрался в здание при помощи лестницы и планировал здесь переночевать.

Также он утверждал, что «скрывался от неизвестных лиц». Его задержали и передали полицейским, сопротивления он не оказывал. Судя по видео, которое опубликовала Росгвардия, мужчина в момент задержания прятался в туалете.

UPD: как рассказала RTVI руководитель учреждения Оксана Соболева, инцидент произошел еще 21 декабря, а сам мужчина, незаконно проникший в детский сад, был в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, детей и педагогов в здании не было, а охрана быстро обнаружила нарушителя и вызвала правоохранителей, которые задержали подозреваемого. «Материальный ущерб не нанесен», — отметила Соболева.

Похожий инцидент произошел в октябре 2025 года. Тогда, как сообщила Росгвардия, пьяный 33-летний житель Москвы ворвался в детский сад на улице Шаболовка, чтобы поспать, и бросался на сотрудников. Те вызвали Росгвардию, дебошира задержали и передали полиции.