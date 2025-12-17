Завершено расследование дела рэпера Гуфа (Алексея Долматова), который обвиняется в грабеже, оно поступило в суд, сообщили РИА Новости в Мособлсуде. Прокуратура Московской области не называет его имя в пресс-релизе.

«В Наро-Фоминский городской суд Московской области поступило уголовное дело в отношении известного рэп-исполнителя Алексея Долматова», — сказали в Мособлсуде.

46-летний Долматов и его 43-летний знакомый обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Согласно версии следствия, утром 23 октября 2024 года обвиняемые нанесли брату администратора комплекса «Аппарт Отель» несколько ударов по голове и телу, а после похитили мобильный телефон стоимостью 68 тыс. рублей.

Осенью 2023 года рэпер в интервью на YouTube-канале «Доктор Лазарев» говорил о своих проблемах с наркотиками, а также о том, что из-за этого несколько раз лежал в психиатрической клинике. Кроме того, по словам Долматова, в одном из рехабов он был в таком тяжелом эмоциональном состоянии, что «искусал одному человеку руку до кости, каждый день предлагал кому-то подраться».