Мексика намерена в ближайшее время возобновить поставки нефти на Кубу. Об этом, как пишет AP News, заявила президент Клаудия Шейнбаум. По ее словам, поставки будут идти через коммерческие и частные структуры, а не через государственные компании, как прежде.

«Механизм будет реализован через частные компании, имеющие разрешение на транспортировку топлива на Кубу. Мы надеемся, что коммерческие поставки смогут возобновиться в ближайшее время», — заявила Шейнбаум, не уточнив деталей и не назвав конкретных сроков.

По ее словам, Мексика намерена воспользоваться пакетом реформ по либерализации рынка, недавно одобренным кубинским правительством, опираясь при этом на мексиканских предпринимателей, уже работающих на острове.

Мексика стала одним из ключевых поставщиков топлива для Кубы после того, как США в начале января захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и обязали Каракас прекратить снабжать нефтью Гавану. Однако уже в феврале эти отгрузки, сокращенные к тому моменту, были полностью приостановлены после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами любой стране, поставляющей или продающей нефть острову.

30 января Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения и объявил Кубу угрозой национальной безопасности, подписав указ о введении пошлин на товары из стран, поставляющих острову углеводороды.

В феврале Шейнбаум назвала такой подход несправедливым: «Нельзя причинять вред людям только потому, что вы не согласны с правительством. У них нет топлива для больниц и школ. Люди страдают».

Тогда же она заявила о готовности Мексики выступить посредником в конфликте между США и Кубой. «В настоящее время поставки приостановлены, и мы стремимся избежать негативных последствий для Мексики и, как всегда, найти наилучшее дипломатическое решение, которое позволит Кубе получать топливо», — сказала глава республики.

С момента прекращения поставок до Кубы дошел лишь один нефтяной танкер — российское судно, доставившее 730 тыс. баррелей нефти, которых хватило на один месяц.

Между тем энергетический кризис на острове продолжает углубляться: Куба самостоятельно производит лишь около 40% необходимого ей топлива. Дефицит нефти привел к масштабным отключениям электроэнергии, сокращению рабочего времени, нехватке воды, приостановке хирургических операций и порче продуктов.

Шейнбаум также подтвердила, что Мексика продолжит направлять на Кубу гуманитарную помощь.