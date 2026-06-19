Более 500 коммерческих судов с 11 тысячами моряков на борту остаются заблокированными в Ормузском проливе, где напряженность вновь обострилась после недели противоречивых событий. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на данные судоходных компаний и аналитических агентств.

Надежды судовладельцев на скорую эвакуацию судов из Персидского залива, где они находятся уже более трех месяцев, столкнулись с новой волной хаоса и неопределенности в пятницу. Это произошло после недели стремительных и противоречивых событий в зоне иранского конфликта.

В среду президент США Дональд Трамп и его иранский коллега Масуд Пезешкиан подписали предварительное соглашение о начале 60-дневного периода двусторонних переговоров. Принципиально важным пунктом стало обещание Ирана вновь открыть Ормузский пролив.

В четверг американские военные сообщили о снятии блокады с иранских судов, действовавшей с апреля. Однако уже в пятницу следующий раунд переговоров, запланированный в Швейцарии, был отложен. Иранское информационное агентство, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), опубликовало редакционную статью с призывом закрыть Ормузский пролив.

По данным морской аналитической компании Kpler, в четверг через пролив прошло не менее 25 судов, включая 14 танкеров, что выше средних показателей последних недель и свидетельствует о росте уверенности некоторых операторов.

Большинство танкеров следовали маршрутом близ иранского побережья, который использовался подсанкционными судами на протяжении всего конфликта. Тем не менее, этот трафик все еще значительно уступает обычным показателям до войны, когда пролив ежедневно проходили около 130 судов.

Один из представителей судоходной отрасли, попросивший не называть своего имени из опасений за безопасность судна, находящегося под управлением его компании, заявил, что считает текущие условия слишком неопределенными для выхода судов из Персидского залива.