Мужчина с ножом совершил серию нападений на пассажирок в парижском метро. Инцидент произошел днем 26 декабря на линии 3, связывающей пригороды Баньоле и Леваллуа-Перре. Согласно данным городской прокуратуры, нападавший атаковал трех женщин с интервалом в полчаса на станциях «Республика», «Искусства и ремесла» и «Опера», пишет Le Parisien.

По данным газеты, все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение силами парижской пожарной охраны. По предварительной информации полиции, несмотря на серьезность происшествия, ранения у женщин оказались неопасными для жизни: две из них получили удары ножом в спину и бедро. Одна из потерпевших, согласно свидетельским показаниям, получила глубокий порез бедра, сопровождавшийся сильным кровотечением. Источники в полиции также сообщили, что эта женщина беременна.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, оперативно изученным Службой региональной транспортной безопасности (SRT), личность подозреваемого была быстро установлена. Им оказался мужчина 2000 года рождения, уже известный полиции по различным правонарушениям, включая случаи сопротивления сотрудникам правопорядка. Проследовав на линию 8, он скрылся, но был задержан спустя короткое время в собственном доме в пригороде Парижа Сарселе. Задержание стало возможным благодаря отслеживанию геолокации его мобильного телефона.

Прокуратура Парижа возбудила уголовное дело по статьям о покушении на умышленное убийство и умышленном причинении телесных повреждений с применением оружия.

По данным источников в полиции, террористический мотив в действиях подозреваемого маловероятен; следствие рассматривает версию о его нестабильном психическом состоянии.

Спустя два часа после инцидента движение по линии 3 метро было полностью восстановлено, и работа станций «Опера» и «Республика» вошла в обычный режим.