Петроградский районный суд Санкт-Петербурга поместил под стражу гражданку Таджикистана Нагору Самиеву по делу об организации преступного сообщества и деятельности экстремистской направленности (ч.1 ст.210 УК РФ и ч.1 ст.282.2 УК РФ). Об этом написала в официальном телеграм-канале руководитель объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину 29 декабря на Большой Монетной улице в ходе проверки документов. В Национальном центральном бюро Интерпола Министерства внутренних дел Республики Таджикистан сообщили, что задержанная ранее была объявлена в межгосударственный розыск.

В Таджикистане Самиевой были предъявлены обвинения в пропаганде идей экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир»*, деятельность которой запрещена на территории страны, как и участие в ее деятельности. В частности, женщине были предъявлены обвинения в публикации в сети статей и материалов, относящихся к экстремистским.

Согласно информации силовых структур, в отношении задержанной также рассматривается версия о причастности к контрабанде в интересах экстремистской организации через границу Таджикистана и Узбекистана.

В начале марта Самиева была привлечена в качестве обвиняемой по уголовному делу СО ОМВД Таджикистана по городу Худжанд, вскоре после этого ее объявили в розыск. После прибытия в Россию она вышла замуж и сменила фамилию.

В ходе судебного разбирательства Самиева заявила о своей непричастности к экстремистской деятельности и обвинила бывшего мужа в необоснованных обвинениях и преследовании. Суд не установил оснований, которые могли бы препятствовать выдаче женщины Таджикистану и поместил ее на стражу под 40 суток с целью последующей экстрадиции.

* международная террористическая организация, запрещенная на территории России