Московский областной суд приговорил 66-летнюю Антонину Дубкову к 12 годам колонии общего режима по делу о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК). Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По версии следствия, женщина искала подработку в интернете и откликнулась на «сомнительное предложение». Она вступила в группу, которая занималась незаконным оборотом наркотиков. Ее участники тщательно конспирировали свою деятельность: для общения через зашифрованные мессенджеры использовали никнеймы, бесконтактно передавали наркотические вещества и размещали лаборатории в удаленных местах.

Как отмечает подмосковная прокуратура, Дубкова оборудовала стационарную лабораторию в жилом доме на территории СНТ «Сокол» Сергиево-Посадского городского округа. С февраля по декабрь 2023 года она производила там синтетический наркотик мефедрон. Впоследствии правоохранители пресекли ее деятельность.

В ходе осмотра лаборатории специалисты изъяли более 19 кг готового наркотика, прекурсоры, профессиональное оборудование, средства индивидуальной защиты, а также упаковочные материалы. Обвиняемую приговорили к 12 годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Накануне по обвинению в покушении на сбыт наркотиков была арестована профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. По версии следствия, подозреваемая попыталась продать каннабис (марихуану) общей массой 7,76 грамма. Сотрудники полиции задержали ее на месте преступления и изъяли наркотик.

Возбуждено уголовно дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК). В настоящее время фигурантка содержится в СИЗО-1 Владивостока.