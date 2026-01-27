Профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке арестована на два месяца по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Приморского края.

Согласно материалам следствия, 22 января подозреваемая в точно неустановленном месте во Владивостоке предприняла попытку незаконного сбыта наркотического вещества — каннабиса (марихуаны) общей массой 7,76 грамма. В совершении преступления ее уличили сотрудники полиции, которые задержали женщину и изъяли наркотик на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Советский районный суд Владивостока, изучив представленные следствием материалы, счел, что в них содержатся достаточные данные о возможной причастности обвиняемой к преступлению, и удовлетворил ходатайство следователя об избрании строгой меры пресечения.

Фигурантка в настоящее время содержится в СИЗО-1 Владивостока. В прокуратуре Приморского края подтвердили законность возбуждения уголовного дела. Надзорное ведомство взяло его расследование на особый контроль.

В середине ноября 2025 года суд в Магадане приговорил к шести годам лишения свободы бывшего преподавателя местного политехникума Сергея Кармазова, признав его виновным в незаконном культивировании и переработке наркотического сырья.

Уголовное дело стало развитием более раннего инцидента, произошедшего в стенах учебного заведения. Как ранее устанавливало следствие, преподаватель предложил студентам участие в ритуальном жертвоприношении быка в обмен на положительную оценку по зачету.

Несмотря на попытки Кармазова убедить прибывших на место сотрудников полиции разрешить ему завершить обряд, сделать это ему не удалось. По имеющейся информации, педагог являлся приверженцем шаманизма и, возможно, практиковал подобные ритуалы и ранее.

В ходе доследственной проверки и обыска по месту проведения обряда правоохранители обнаружили скрытые помещения, специально оборудованные для выращивания конопли, а также огнестрельное оружие. Из этих тайных комнат были изъяты 35 кустов конопли и крупная партия уже переработанной марихуаны, расфасованной в пакеты. По предварительным данным следствия, бык для жертвоприношения был приобретен обвиняемым за один миллион рублей, а источником этих средств стала его преступная деятельность по сбыту наркотиков.