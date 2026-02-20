В Московской области появится сеть вытрезвителей на базе государственных медучреждений. Соответствующие поправки в региональный закон о здравоохранении приняла Московская областная дума на заседании 19 февраля, передает «Коммерсантъ». По прогнозу, ежегодно больницы и поликлиники будут принимать около 10 тыс. нетрезвых граждан.

Согласно тексту документа, государственные медучреждения смогут оказывать помощь «лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». Перечень таких организаций установит региональное правительство.

Отмечается, что основной задачей врачей будет «естественное отрезвление лиц» в состоянии опьянения. Госпитализировать поступивших в вытрезвитель не будут. При этом, как говорил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, строительство отдельных зданий или помещений для вытрезвителей не предполагается.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за 2024 год приемные отделения больниц в регионе приняли 10 339 человек в состоянии алкогольного опьянения, которым не требовалась госпитализация. Эту же цифру правительство взяло за основу для прогноза нуждающихся в отрезвлении в 2026 году.

«С учетом прогнозируемой численности лиц 10339 человек и средней стоимости услуги 1461,13 рублей потребность средств бюджета Московской области в 2026 году составит 15,1 млн. рублей», — указано в пояснительной записке.

Первые медвытрезвители появились в СССР в 1931 году. В 1990 году в России насчитывалось 1,2 тыс. учреждений, а к 2006 году их количество сократилось в два раза. Осенью 2011 года все подобные учреждения в стране закрыли.

В декабре 2020 года Госдума приняла закон о создании платных медицинских вытрезвителей в России. Решение об открытии принимают региональные правительства. При этом местные власти могут привлекать к организации вытрезвителей частные учреждения и получать плату за оказание услуг.

Закон предполагает, что перед отправкой в вытрезвитель человека осмотрит медик на наличие каких-либо заболеваний. Нетрезвых граждан в учреждение доставляют сотрудники полиции.

Согласно подсчетам «Коммерсанта», по состоянию на 2024 год в России работало 58 вытрезвителей в 28 регионах. Один из последних открылся в Томске — он рассчитан на 10 койко-мест, за первые 40 дней работы в нем побывали 11 человек.