На одном из предприятий Конаковского округа начался пожар, сообщил врио главы Тверской области Виталий Королёв. Пострадавших нет.

«Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий. <…> Все силы и средства на месте», — говорится в заявлении Королёва.

Согласно сводке Минобороны, ночью системы ПВО перехватили и уничтожили 84 дрона самолетного типа, 45 из которых сбиты над Волгоградской областью, восемь — над Брянской, шесть — над Ростовской, столько же над Саратовской, по четыре — над Орловской и Тверской, три — над Курской. По одному — над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.

Курский губернатор Александр Хинштейн рассказал, что в результате атаки дронов в селе Верхний Любаж Фатежского района погиб 27-летний мужчина, еще три человека, включая 13-летнюю девочку, пострадали.

«Сегодня поздно вечером вражеский дрон упал на территорию частного дома в селе Верхний Любаж Фатежского района. В результате начался пожар в двух хозпостройках и бане. <…> К сожалению, есть погибший — 27-летний мужчина, который находился в гараже. <…> Еще трое человек пострадали: 39-летнего мужчину, 42-летнюю женщину и 13-летнюю девочку доставили в больницу. У них осколочные ранения, у взрослых — сотрясение головного мозга», — добавил он, пообещав оказать этой семье всю необходимую помощь.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом были уничтожены восемь дронов самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. Ростовский губернатор Юрий Слюсарь отметил, что беспилотники были сбиты в четырех районах — Чертковском, Боковском, Кашарском, Шолоховском, информации о пострадавших и разрушениях нет.