Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об учреждении новой игорной зоны на территории Республики Алтай. Текст документа размещен в электронной базе законодательных инициатив.

В пояснительной записке к проекту отмечается значительный туристический потенциал Республики Алтай. Создание игорной зоны, по мнению авторов, станет дополнительным стимулом для развития региона, увеличит туристический поток и создаст новые рабочие места для местных жителей. Инициатива разработана во исполнение поручения президента Владимира Путина от 26 сентября 2025 года.

На сегодняшний день в России официально функционируют пять игорных зон: в Республике Крым, Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Общий запрет на азартные игры действует в стране с 2009 года, и легальная игорная деятельность возможна только на территориях этих специальных административных образований. Ранее, с 2010 по 2018 год, в Краснодарском крае работала зона «Азов-Сити», которая была закрыта, поскольку законодательство допускает лишь одну игорную зону в границах одного субъекта федерации.

В документе подчеркивается, что Республика Алтай и Алтайский край являются разными субъектами России. Республика Алтай имеет статус национальной республики с титульной нацией алтайцев и столицей в Горно-Алтайске. Алтайский край — административная единица с преобладающим русским населением и административным центром в Барнауле. Игорная зона «Сибирская монета» уже действует на территории Алтайского края.

Согласно данным Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), налоговые поступления от четырёх действующих игорных зон (без учета казино «Шамбала», не входящего в ассоциацию) за первое полугодие 2025 года составили 1,5 млрд рублей, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом около 30% общей выручки зон формируется за счет неигровых доходов: услуг гостиниц, ресторанов и развлечений.