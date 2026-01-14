Россияне на 30% чаще вызывали нарколога на дом с запросом помощи при алкогольной интоксикации во время новогодних праздников в 2026 году. Об этом Life.ru сообщил психиатр-нарколог Василий Шуров.

По его словам, людям подарили 12 дней праздников, включая 31 декабря. Такое количество выходных в сочетании с мягкой погодой побудило многих людей остаться дома, считает Шуров.

«Поэтому количество обращений было совершенно точно на 30% выше, особенно в запущенных случаях, когда люди пьют до последнего и только сейчас сдаются», — пояснил специалист.

Как отметил другой психиатр-нарколог Алексей Казанцев, пик обращений к специалистам за «откапкой» традиционно приходится на первые 15 дней нового года. Он обратил внимание, что россияне обращаются за помощью, как во время самих выходных, так и в последние дни перед выходом на работу.

При этом он подчеркнул, что после 15 января необходимость в медицинской помощи не исчезает. После этой отметки люди с явной алкогольной зависимостью поступают в наркологические и токсикологические стационары.

«До 15-го они все-таки еще стараются либо самостоятельно выходить из запоя, либо вызывать доктора на дом <…> Но уже понимают, что с тягой и влечением к алкоголю они справиться не могут, так как оно компульсивное, насильственное, а не просто обсессивное и навязчивое», — рассказал собеседник Life.ru.

Именно такие пациенты или их родственники зачастую обращаются в стационар за помощью. По словам Казанцева, людей с зависимостью иногда приходится класть в психиатрические отделения при возникновении металкогольного психоза на фоне злоупотребления спиртным во время праздников и резкого прекращения после них.

«Это может быть алкогольный делирий, алкогольный галлюциноз, алкогольный параноид, бред ревности или вообще бред отношения, бред воздействия, бред преследования», — пояснил врач.

Врач Вера Сережкина до этого рассказала, что смешивание разных спиртных напитков — это самый вредный вариант употребления алкоголя. Она отметила, что не менее опасно мешать алкоголь с газировкой, поскольку углекислый газ работает как ускоритель: этанол резко выделяется в кровь и большой концентрацией ударяет по органам детоксикации и сердечно-сосудистой системе.

Ранее стало известно, что 2026 году ожидается подорожание алкоголя в рознице. В декабре 2025 года торговые сети получили письма от пяти ведущих производителей спиртных напитков — Novabev Group, «КВК Групп» , Алкогольная сибирская группа, ГК «Руст» и Ladoga — о повышении отпускных цен с 1 января 2026 года. Как писал «Коммерсантъ», прибавка в рознице может составить 10-17% в зависимости от ассортимента.