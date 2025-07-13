Статья издания Axios, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин якобы непублично призвал Иран отказаться от обогащения урана, — это пример «грязной политизированной кампании». Об этом говорится в сообщении российского МИДа от 13 июля.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали Axios «сливным бачком», тиражирующим «целенаправленную дезинформацию».

«Можно лишь гадать, кто в этот раз выступил заказчиком, однако одна из последних публикаций издания под заголовком “Сенсация: Путин призывает Иран принять сделку с США, предполагающую «нулевое обогащение»“, — по всей видимости, очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы, — говорится в сообщении.

Комментируя публикацию Axios, в МИДе выразили мнение, что западные СМИ выступают в качестве «инструмента в руках политических элит, разведсообществ и так называемого глубинного государства», использующих различные приемы, в том числе прямые провокации и создание фейков. В ведомстве указали, что редакция портала, выпустившего статью, базируется в Вашингтоне, недалеко от Пентагона и штаб-квартиры ЦРУ.

В министерстве отметили, что позиция России по конфликту Ирана и Израиля хорошо известна, а также что Москва неоднократно подчеркивала необходимость урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами и выражала готовность оказать содействие «в нахождении взаимоприемлемых развязок». В сообщении приведен список материалов с соответствующими заявлениями.

«Очевидно, что из этого не слепить яркий заголовок, но тем и отличается журналистика от «работы на заказ» и нечистоплотных попыток создать ажиотаж на пустом месте. Призываем ответственные мировые СМИ опираться на официальные источники информации, глубоко погружаться в предмет, не тиражировать фальшивки», — заключили в МИДе.

В субботу, 12 июля, Axios со ссылкой на трех европейских и одного израильского чиновника сообщил, что Путин якобы поддержал идею о закреплении за Ираном права на «нулевое обогащение» в рамках ядерной сделки с США, чтобы «сделать переговоры с американцами более продуктивными». По информации портала, российский президент озвучил такую позицию в недавних телефонных разговорах с американским и французским коллегами Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном. В статье также утверждалось, что Москва проинформировала власти Израиля о позиции Путина по этому вопросу.

Отказ Ирана от обогащения урана, как пишет Axios, может стать одним из ключевых требований США по сделке вокруг иранской ядерной программы.

Позднее иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран не получал подобных сообщений по поводу ядерной сделки от российской стороны.

«На последней встрече господина Путина с господином [главой МИД Ирана Аббасом] Аракчи такой вопрос не поднимался», — сказал собеседник.

Москва выступает против распространения ядерного оружия, в том числе появления его у Ирана. В то же время российская сторона поддерживает право страны на использование атомной энергии в «мирных целях», включая обогащение урана.

Путин в июне говорил, что Иран имеет право на мирное использование ядерных технологий, пишет РБК. Глава государства также предлагал Тегерану помощь в развитии мирного атома. По словам Путина, у России и МАГАТЭ нет данных о стремлении Ирана к созданию ядерного оружия.

7 июля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва готова предоставить Ирану свои технологические возможности для «обеднения урана». По словам министра, предложение предполагает, что Россия будет забирать себе «излишки чрезмерно обогащенного урана для переработки», а затем возвращать «энергетически обогащенный уран в исламскую республику на ее объекты ядерной энергетики».