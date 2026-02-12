Квартирный вопрос россиян могли бы решить государственные доходные дома с квартирами под аренду, заявил «Абзацу» советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.

«Я всегда говорил, что было бы здорово, если бы у нас были какие-то государственные дома, где можно сдавать квартиры в аренду гражданам, ведь таким образом решится вопрос нуждающихся в жилье людей», — считает он.

По словам эксперта, власти должны заблокировать возможность приватизации квартир в таких домах и принять меры, чтобы вокруг них не создавались гетто. Сколько доходных домов требуется в конкретном муниципалитете — будут определять его власти в зависимости от спроса.

Вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина ранее говорила, что в нынешнем варианте доходные дома — это когда частные инвесторы выкупают этажи или небольшие здания и сдают квартиры в аренду. Для развития бизнеса такого бизнеса с нуля, по ее словам, необходимы изменения в законодательстве.

«Нужно понимать, что гости смогут покупать и на какие сервисы они будут вправе рассчитывать: класс объекта, уровень безопасности, в том числе пожарной, понятное качество продукта», — сказала Шарыгина.

«Известия» писали, что банки стали чаще ограничивать сдачу ипотечных квартир в аренду. Так, по данным издания, финансовые организации начали активно указывать в договорах на ипотечный кредит, что сдачу квартиры надо согласовывать до погашения долга.

Кроме того, банки стали стремится закрепить за собой право проверять квартиры заемщиков без фиксации сроков и регулярности визитов. Опрошенные изданием эксперты называют такие проверки рычагом давления при просрочке.

По оценке директа рынков России и СНГ компании fam Properties Валерия Тумина, в России почти две трети квартир, которые приобретают в ипотеку, сдаются в аренду без ведома банка еще до погашения кредита.