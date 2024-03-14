В Самаре ветеринары борются за жизнь кота, которого ранее случайные прохожие обнаружили около здания поликлиники в микрорайоне Крутые Ключи. По словам очевидцев, животное на улицу выгнала уборщица медицинского учреждения, перед этим несколько раз ударив его шваброй и толкнув лопатой. Региональная прокуратура сообщила, что контролирует ход доследственной проверки инцидента.

О том, что кота «избили и выбросили», 12 марта написала в социальной сети «ВКонтакте» зооактивистка Дарья Петракова. Она рассказала, что изначально замерзшее и окровавленное животное заметили дети, которые позвали взрослых на помощь.

«Со слов ребят дело было так: сотрудница поликлиники в Крутых Ключах выкинула кота из помещения на улицу, вдобавок ко всему применила грубую силу («ударила шваброй несколько раз, двигала лопатой» (с), соответственно, нанесла увечья животному», — пояснила Петракова.

Тогда она отмечала, что кот находится «в ужасно плохом состоянии, насквозь промерзший и мокрый», и не исключила, что у него могут быть переломы и повреждения внутренних органов.

Вечером 13 марта Петракова сообщила, что сейчас животное выхаживают, ему дали временную кличку Лучик. По словам зоозащитницы, кота «всю ночь» стабилизировали в центре реабилитации бездомных животных. Девушка добавила, что он остался жив благодаря «титаническому труду».

«Сегодня утром <…> отвезли Луча на обследование в [ветеринарную клинику]. <…> [Кот] истощен, весит всего 2 кг, его половой орган синюшного цвета, он долгое время не мог нормально сходить в туалет, мочу ему отжимали. <…> Принято решение оставить его [в ветклинике] на пару дней, так как могут понадобиться срочные манипуляции и необходим мониторинг показателей», — написала зооактивистка.

В четверг, 14 марта, она сообщила об улучшении состояния кота: «Аппетит хороший сохраняется, голос подает, требует внимания, и о чудо, в туалет даже сам сходил». В пятницу, 15 марта, Лучу сделают контрольное УЗИ, добавила Петракова.

Другая местная жительница в комментариях к одной из записей зооактивистки отметила, что сотрудники полиции «заявление приняли без проблем, составили осмотр места происшествия где лежал котик, зафиксировали следы крови на снегу и приложили это все к делу». Женщина выразила надежду, что детали происшествия с животным удастся установить благодаря камерам видеонаблюдения и возможным свидетелям инцидента.

В областной прокуратуре сообщили, что ведомство взяло на контроль ход доследственной проверки по факту жестокого обращения с животным в поселке Крутые Ключи.

«Прокуратурой Красноглинского района Самары обеспечен надзор за ходом доследственной проверки, организованной по данному факту органом полиции», — подчеркивается в заявлении надзорного ведомства.

В январе широкий резонанс вызвал трагический случай с котом Твиксом, которого проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила на перрон в Кирове, не найдя хозяина питомца, который в тот момент спал. Владелец животного Эдгар Гайфуллин рассказывал, что кота в поезде вез его отчим Евгений.

По пути следования Твикс сумел выбраться из переноски, проводница увидела его гуляющим по вагону и, не найдя хозяина животного, решила, что кот мог пробраться в поезд с улицы. Твикса искали сотни волонтеров, его владелец объявил за него награду, но через несколько дней животное нашли мертвым в снегу у рельсов.

Проводницу, которая выбросила Твикса, временно отстранили от работы с пассажирскими составами на время расследования инцидента. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.