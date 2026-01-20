Не менее 20 пляжей на Северном побережье Сиднея закрыли после нападений акул на жителей города, в том числе двух детей. 9News пишет, что инциденты произошли чуть менее чем за 48 часов.

Последнее нападение произошло вечером 19 января у побережья национального парка Лаймбернерс-Крик в Новом Южном Уэльсе в 400-500 км от Сиднея. По данным полиции штата, акула схватила 39-летнего мужчину за ногу, когда тот занимался серфингом. Пострадавшего срочно доставили в больницу, сейчас он восстанавливается от «незначительных порезов и ссадин».

19 января акула атаковала 20-летнего серфера на пляже Норт-Стейн в Мэнли. Как сообщал местный телеканал ABC, мужчина получил серьезные травмы ног. В тот же день хищник напал на 11-летнего мальчика, который также занимался серфингом. Акула прокусила доску, на которой стоял ребенок, однако ему удалось «выйти из опасной ситуации невредимым».

18 января в Сиднейской гавани бычья акула напала на 12-летнего мальчика, который вместе с друзьями прыгал со скалистого уступа возле парка Нильсен на востоке Сиднея. Ребенок получил сильные травмы обеих ног.

«У нас настолько плохое качество воды, что это способствует активности бычьих акул. Сегодня утром в больнице находятся два человека в критическом состоянии. Просто сходите в местный бассейн, потому что на данном этапе мы предупреждаем — пляжи небезопасны», — сообщил на этом фоне исполнительный директор спасательной организации Surf Life Saving NSW Стивен Пирс.

Эксперты отмечают, что нападения акул произошли после проливных дождей, которые вызвали большой приток воды у побережья города. Из-за этого вода на пляжах становится более пресной, за счет чего и привлекает акул.

«Бычьи акулы являются одним из немногих видов, способных длительное время находиться в солоноватой и даже пресной воде <…> Им особенно комфортно перемещаться в устьях рек и мутных прибрежных водах после сильных дождей», — рассказала профессор Джоди Раммер из Университета Джеймса Кука.

The Guardian отмечает, что нападения акул в гавани Сиднея происходят крайне редко — до нападения на ребенка 18 января было зафиксировано всего четыре таких случая за 50 лет. Последний раз акула нападала на человека в этой местности в январе 2024 года. Хищник напал на 20-летнюю девушку примерно в 20 метрах от пирса и укусил за правую ногу. Женщину доставили в больницу в критическом состоянии.