Россия готова оказать создателю Telegram Павлу Дурову консульскую и юридическую помощь в ходе суда над ним во Франции, заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, поскольку Дуров «от рождения был гражданином России» и «из российского гражданства не выходил», Москве должны предоставить «консульский доступ» к нему.

«Россия может обеспечить его необходимой юридической поддержкой. Даже где-то я читал, что юристы готовы выдвинуться для поддержания Дурова. Материально его поддерживать нет смысла — он богатый человек и сможет оплатить все расходы», — рассуждает сенатор.

Адвокат в сфере международного права, член Адвокатской палаты Парижа Дмитрий Литвинский заявил RTVI, что Дурова не получится экстрадировать из Франции ни в Россию, не в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), гражданином которых он также является.

Ранее парижская прокуратура сообщила, что у Дурова изъяли все паспорта и обязали его проживать по одному адресу все то время, пока он находится под так называемым судебным надзором, а также раз в неделю отмечаться в одном и том же полицейском участке.

Дурова был задержан вечером 24 августа по прилете в парижский аэропорт Ле Бурже из Азербайджана. Оказалось, что расследование дела, по которому задержали бизнесмена, началось еще 8 июля в отношении «неназванного лица» по обвинению в 12 правонарушениях, заявила прокуратура.