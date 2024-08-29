Россия готова оказать создателю Telegram Павлу Дурову консульскую и юридическую помощь в ходе суда над ним во Франции, заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, поскольку Дуров «от рождения был гражданином России» и «из российского гражданства не выходил», Москве должны предоставить «консульский доступ» к нему.
«Россия может обеспечить его необходимой юридической поддержкой. Даже где-то я читал, что юристы готовы выдвинуться для поддержания Дурова. Материально его поддерживать нет смысла — он богатый человек и сможет оплатить все расходы», — рассуждает сенатор.
Адвокат в сфере международного права, член Адвокатской палаты Парижа Дмитрий Литвинский заявил RTVI, что Дурова не получится экстрадировать из Франции ни в Россию, не в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), гражданином которых он также является.
Ранее парижская прокуратура сообщила, что у Дурова изъяли все паспорта и обязали его проживать по одному адресу все то время, пока он находится под так называемым судебным надзором, а также раз в неделю отмечаться в одном и том же полицейском участке.
Речь идет, в том числе, об отказе передавать правоохранительным органам информацию и документы, соучастии в распространении и хранении детской порнографии, распространении наркотиков и хакерских программ, организованном мошенничестве, преступном сговоре.
По данным Politico, французские власти еще в марте 2024 года выдали ордер на арест Дурова. В розыск также объявлен его брат Николай, утверждает издание. Ордера были выданы после того, как Telegram не ответил на судебный запрос об идентификации одного из пользователей.
Президент республики Эмманюэль Макрон утверждал, что задержание Дурова не связано с политикой. Вечером 28 августа основателя Telegram освободили из-под стражи под судебный надзор. По словам представителя прокуратуры, одним из условий режима является необходимость внести залог, равный €5 млн.