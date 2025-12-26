По делу о хищении 26,9 млн рублей на научных исследованиях задержаны первый проректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Лариса Пасешникова и главный бухгалтер учреждения Юлия Шаркевич. Отстраненный от руководства вузом по ходатайству Генпрокуратуры России профессор Александр Запесоцкий уехал за рубеж для лечения, сообщает «Ъ Северо-Запад».

Пасешникову и Шаркевич задержали на 72 часа, уточняет «Коммерсантъ». По информации ТАСС, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц из числа руководства вуза.

Речь идет о хищении субсидий Минтруда и Минобрнауки России в размере не менее 26,9 млн рублей, выделенных университету в период с марта 2021 года по февраль 2025-го на проведение научно-исследовательских работ и подготовку аналитических отчетов.

По версии следствия, сотрудники и руководители вуза предоставили министерствам заведомо ложные данные об оригинальности, научной ценности работ и необходимых на них трудозатратах. В результате учебное заведение получило сумму, значительно превышавшую реальную стоимость исследований, на чем злоумышленники лично обогатились, утверждает источник ТАСС.

Адвокат Запесоцкого Марк Павлов подтвердил «Фонтанке» информацию о задержании Пасешниковой и Шаркевич на двое суток в качестве подозреваемых.

Накануне силовики провели обыски в здании университета профсоюзов, а также в квартире самого Запесоцкого в его отсутствие. С 14 представителями коллектива проводились следственные действия.

«Сам бывший ректор в этот момент находился в российской клинике на лечении», — отмечает «Фонтанка».

Телеграм-канал «Ротонда» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах сообщает, что силовики допускают причастность Запесоцкого к хищениям, однако сам он называет изложенное в деле «выдумкой».

Как отмечает «Коммерсантъ», поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление временного руководства вуза о пропаже средств за последние пять лет. Речь идет о периоде, когда образовательным учреждением руководил Запесоцкий.

В сентябре 2025 года Генпрокуратура подала иск об изъятии комплекса зданий университета, пишет «Фонтанка». Речь шла о восьми объектах — учебном корпусе и общежитии для студентов, зданиях гимназии при вузе для учащихся 8—11-х классов и относящейся к ней котельной.

Ректора обвинили в использовании имущества и средств университета в целях личного обогащения, выводе активов с помощью своего сына, инвестировании полученных денег в зарубежный бизнес и элитную недвижимость во Франции. Запесоцкий называл обвинения в использовании средств вуза ложными и отмечал, что учредитель — Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) — не запрещал ему параллельно вести собственный бизнес.

На время разбирательства Запесоцкого отстранили от руководства вузом. Временно исполняющим обязанности ректора суд назначил главу Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева.

В октябре суд удовлетворил требования прокуратуры, и здания перешли в собственность государства, а обеспечительные меры в отношении бывшего ректора так и не сняли.

В вузе появился новый проректор по экономике и финансам Александр Комолов, который работает в образовательном центре «Сириус». Эту организацию собеседники «Фонтанки» называли потенциальным новым пользователем зданий вуза.

«Однако ситуация в ГУПе оказалась намного запутаннее — там установилось двоевластие из старой и новой администраций», — уточняет издание.

Как пишет телеграм-канал «Ротонда», сотрудники вуза жаловались, что им задерживают зарплату, а в ФНПР отмечали, что после смены ректора у учебного заведения появились долги.