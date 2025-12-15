80% американских компаний не ушли из России после начала военного конфликта на Украине и продолжают работать в стране. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

По его словам, некоторые компании ушли с российского рынка сразу после того, как в США ввели запрет на экспорт в таких областях, как IT-технологий или авиация.

« Это было, может быть, не по их желанию, а просто они больше не смогли легально экспортировать продукты», — отметил Роберт Эйджи в беседе с RTVI.

По его словам, часть компаний ушла «под давлением либо инвесторов, либо СМИ». Тогда был опубликован список компаний, которые подверглись «шеймингу».

«Это было такой угрозой или публичным давлением на эти компании. И на некоторые компании это подействовало», — признал Эйджи.

«Но хорошие новости в том, что большинство компаний остались — 80% компаний осталось. Я думаю, что еще около 5% передали активы местному менеджменту, и таким образом они остались. И только около 15 % либо продали бизнес, либо закрылись. Поэтому в итоге, я бы сказал, ситуация не так плоха», — заключил собеседник RTVI.

По его словам, за последние 25 лет «американские компании открыли в России много заводов, до сих пор они все работают». У одной из таких компаний на территории страны продолжают работать восемь или десять заводов.

10 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США передали Европе планы по возвращению России в мировую экономику. По словам собеседников издания, эти предложения вызвали ожесточенные споры за столом переговоров.

Ранее, 4 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что американские компании поддерживают контакт с Россией и выражают желание вернуться.

«Они ждут момента, когда все проблемы будут решены, и они смогут вернуться к нам. Они этого хотят, просят нас не забывать о них», — рассказал Путин.