Федеральные власти США сообщили о предотвращении подготовки к подрывам «нескольких объектов в Южной Калифорнии», которые должны были произойти в канун празднования Нового года. Об этом пишет AP News.

Первый помощник прокурора США Билл Эссайли сообщил, что подозреваемых задержали в пустыне Мохаве к востоку от Лос-Анджелеса, когда они репетировали свой план. Под стражу помещены три женщины и один мужчина, все они жители Лос-Анджелеса.

Мотив задержанных в подготовке к терактам пока не называется. По данным СМИ, подозреваемые являются членами ответвления группировки «Фронт освобождения острова Черепахи», сторонники которой призывают к «деколонизации и восстанию рабочего класса, и борьбе против капитализма».

Термин «Остров Черепахи» используется некоторыми коренными народами для описания Северной Америки, отражая ее существование за пределами колониальных границ, установленных США и Канадой. Он происходит из мифов о сотворении мира, распространенных среди коренных народов, согласно которым континент образовался на спине гигантской черепахи.