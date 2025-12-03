В Таиланде с 3 декабря отменен запрет на продажу алкоголя в период с 14 до 17 часов, который действовал в стране больше 50 лет. Решение Комитета по контролю за алкогольными напитками вступило в силу на следующий день после публикации на сайте правительственной Royal Gazette.

Отмена запрета временная — она будет действовать в течение полугодового пробного периода, до конца мая 2026 года. В это время власти будут отслеживать случаи ДТП и поступлений в больницы, а также общий уровень потребления алкоголя. Затем они проанализируют статистику и решат, снять ли запрет насовсем.

Пока же в течение 180 дней в Таиланде можно продавать и покупать алкоголь с 11 утра до полуночи. В остальные часы это запрещено везде, за исключением мест, связанных в основном с обслуживанием иностранных туристов — аэропортов, отелей и т.п.

В ресторанах и барах можно будет пить спиртные напитки до 1 часа ночи, однако сама продажа должна быть прекращена с полуночи до 11 утра, пишет The Independent.

Страна сняла свой давний запрет на продажу алкоголя во второй половине дня как раз перед тем, как наступит пик туристического сезона, когда потоки отдыхающих из западных стран устремляются на курорты Таиланда. Таким образом власти стремятся простимулировать туристическую сферу в частности и экономику в целом, поясняют британские СМИ.

Индустрия туризма активно лоббировала снятие запрета, утверждая, что он раздражал иностранцев и снижал конкурентоспособность Таиланда по сравнению с соседними Вьетнамом, Индонезией и Малайзией.

Запрет на продажу алкоголя с 14 до 17 часов в этой стране с преимущественно буддийским населением был введен в 1972 году в период военного режима. Официально запрет закрепили в 2008-м, при этом главным мотивом было стремление оградить госслужащих от послеобеденного употребления алкоголя в рабочее время.

Нарушителям запрета грозил штраф в размере до 10 тыс. бат ($313), отмечает BBC.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Таиланде один из самых высоких уровней потребления алкоголя в Азии, причем большой популярностью пользуются местные сорта пива.