Информация телеграм-канала Shot о проработке российскими и филиппинскими авиакомпаниями прямого сообщения между странами не соответствует действительности. Об этом рассказал RTVI вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Никаких переговоров о прямом авиасообщении, которые завершились бы результативно, нет», — сказал он.

Комментируя слова президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего о возможном введении безвизового режима с Россией, Мкртчян напомнил, что в настоящий момент для россиян не представляет больших затруднений попасть в эту страну.

«Там виза-то, по сути дела, по заявлению выдается. То есть она не является сложной. Тем более у нас даже летал одно время самолет из Иркутска — правда, с посадкой в Китае — на Боракай», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что опыт иркутской авиакомпании «ИрАэро» по перелету на Филиппины нельзя назвать успешным ввиду наличия беспосадочных рейсов в другие азиатские страны.

«Поэтому, пока мы не получим беспосадочных рейсов на Филиппины, это так и будет страна для тех, кто уже побывал пять раз в Таиланде, несколько раз в Китае и во Вьетнаме: «Почему бы не съездить и на Филиппины?» — сказал Мкртчян.

По его словам, основную долю туристического потока в эту страну составляют жители восточной части России.

«Красноярск и восточнее — Хабаровск, Владивосток, оттуда едут. Редко вы там встретите жителя Ростова-на-Дону, Волгограда или Саратова. Главный-то рынок — это Москва, где живут самые богатые люди в России. А так как прямых рейсов из Москвы нет, и в этом году мы их точно не ждем, то с пересадкой — зачем?» — добавил эксперт.

Говоря о том, что могут Филиппины предложить россиянам с точки зрения туризма, Мкртчян также выразил скепсис относительно высокой привлекательности этого направления.

«Что россияне хотят? «Баунти» — чистые пляжи, пальмы, красивое море. Филиппины огромные — тысячи островов. Но таких, где можно реально купаться в понимании россиян, так как они привыкли, с хорошей туристической инфраструктурой, — единицы. А так, просто приехать в Манилу и погулять по обычному городу, который ничем революционно не отличается от Бангкока, Хошимина или Куала-Лумпура, — желающих мало», — сказал Мкртчян.

Говоря о стоимости поездки на Филиппины, он напомнил, что это недорогая страна с точки зрения проживания, стоимость которого составляет $100—150 в сутки, а главной проблемой является стоимость перелета.

«Это самая дальняя страна — дальше, чем Шри-Ланка, дальше, чем Мальдивы. Поэтому, учитывая, что авиакеросин в России дорожает с космической скоростью, сейчас ключевое — стоимость авиабилета туда и обратно, который однозначно будет стоить далеко за 100 тысяч рублей, как бы не 130—140 тысяч», — заключил эксперт.