Бывший агент ЦРУ Олдрич Эймс, осужденный в Соединенных Штатах за шпионаж в пользу СССР и России, умер 5 января в тюрьме города Камберленд (штат Мэриленд) в возрасте 84 лет. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на федеральное бюро тюрем США.

Причина смерти Эймса не уточняется. Он отбывал пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Олдрич Эймс родился в мае 1941 года в городе Ривер-Фоллс (штат Висконсин). Его отец был профессором местного университета, мать преподавала английский язык в средней школе. В 1952 году семья переехала в пригород Вирджинии, где отец Эймса поступил на службу в ЦРУ.

Эймс-младший начал сотрудничать с ЦРУ еще в средней школе. Как пишет WP, он устроился в разведуправление на летнюю работу и занимался оформлением секретных документов для отправки в архив. Позднее поступил в Чикагский университет для обучения на драматурга, но бросил учебу и вернулся в ЦРУ на должность делопроизводителя. Впоследствии получил ученую степень в университете Джорджа Вашингтона.

В 1967 году Эймс был принят на программу камерных стажировок ЦРУ, после прохождения которой стал оперативным сотрудником управления. В начале 1990-х был назначен в аналитическую группу Центра контрразведки ЦРУ, где у него был доступ к названиям операций двойных агентов.

«[Я был] одним из самых осведомленных людей в разведывательном сообществе о российской разведывательной службе. А мой доступ к информации и мои знания о Советском Союзе были таковы, что я мог получить практически все, что хотел», — рассказывал Эймс.

В апреле 1985 года Эймс пришел в советское посольство в Вашингтоне и назвал имена двух агентов, завербованных ЦРУ, за что получил $50 тыс. Позже он сообщил имена всех советских агентов, которых, по его данным, завербовали ЦРУ и ФБР. За это советская сторона пообещала ему выплатить $2 млн.

На протяжении девяти лет Эймс передавал секретные документы КГБ и российской разведке. Для этого он в том числе использовал тайники в малоизвестных районах Вашингтона, оставлял опознавательные метки на почтовых ящиках и столбах инженерных коммуникаций.

Агенты ФБР арестовали Эймса в феврале 1994 года. Отвечая на вопрос журналиста WP, как он мог продавать важные секреты, учитывая его клятвы верности и чувства к своей стране и семье, Эймс сказал: «Я склонен складывать некоторые из этих вещей в отдельные коробки и разделять чувства и мысли».

В 1996 году испанская газета El Mundo со ссылкой на немецкий журнал Focus утверждала, что раскрытию шпионской деятельности Эймса в пользу СССР якобы способствовал российский политик Анатолий Чубайс. В публикации говорилось, что Чубайс будучи в состоянии алкогольного опьянения якобы рассказал американскому послу о неком секретном агенте российской разведки. Эта информация была сказана как «пьяная шутка», но американцы отнеслись к ней серьезно и вышли на Эймса, сказано в статье. Бывший замруководителя Внешней разведки СССР генерал-лейтенант Николай Леонов в разговоре с «Комсомольской правдой» эти данные отрицал.