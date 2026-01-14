Суд в Уфе по иску прокуратуры признал недействительным брак, заключенный между местной жительницей и призывником незадолго до его отправки в зону СВО, где он позднее погиб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Расследование по этому делу было начато после получения обращения от матери погибшего военнослужащего. В ходе проведенной проверки удалось установить, что между супругами фактически отсутствовали семейные отношения: пара не проживала на одной жилплощади, не вела общего хозяйства и не строила совместных планов на будущее.

На основании этих данных сотрудники прокуратуры пришли к выводу о фиктивности этого союза и инициировали судебное разбирательство, которое завершилось удовлетворением всех заявленных требований. Контроль за исполнением решения суда, влекущего аннулирование актовой записи о браке, осуществляет прокуратура.

В декабре 2025 года Майнский районный суд Ульяновской области удовлетворил исковые требования сына погибшего участника СВО, Ильи Астахова, к женщине, которая была официально зарегистрирована в качестве супруги его отца. Согласно материалам дела, брак между Тарасом Астаховым и Анастасией Морозовой был оформлен в марте 2024 года, незадолго до того, как мужчина подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий, где в мае того же года погиб.

В ходе судебного заседания были представлены доказательства, свидетельствующие о фиктивности брака: отсутствие совместного проживания, неосведомленность ближайших родственников о факте регистрации отношений, а также непредставление ответчицей доказательств ведения общего хозяйства или наличия близких отношений.

Важным обстоятельством стало то, что брак был зарегистрирован в срочном порядке на основании справки о беременности, которая впоследствии была признана судом поддельной на основании официального ответа медицинского учреждения.

В результате суд принял решение в пользу истца, признав брак недействительным и лишив ответчицу права на получение государственных выплат, предназначенных для вдов погибших военнослужащих, общий размер которых, согласно оценкам, мог достигать 15 миллионов рублей.